Beeindruckende Expeditionen: Die größten Abenteuer der Menschheit im Überblick

Die wohl bekannteste und wichtigste Polar‑Expedition dieser Zeit: Die Polarstern ließ sich im zentralen Arktischen Ozean einfrieren und driftete über ein Jahr mit dem Eis. Ziel war es, Prozesse zwischen Atmosphäre, Meereis, Ozean und Ökosystemen in situ zu beobachten – über den gesamten Jahreszyklus hinweg. Beteiligte Forscherinnen und Forscher aus über 20 Ländern sammelten Daten, die in Klimamodelle und das Verständnis des arktischen Systems weltweit einfließen. Spektakuläre Aktion: Am 19. August 2020 erreichte die Expedition den Nordpol, als Teil eines Umwegs (bedingt durch ungewöhnlich dünnes Eis).