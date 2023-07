Entdeckungstrip im unbekannten Osten Podlachien liegt tief im Südosten Polens, eine Region, die mit ihrer unberührten Natur beeindruckt. Einer der wenigen touristischen Orte ist Augustow, wo auch dieses Bild entstand (siehe oben). Viele Einheimische lieben den August-Kanal, deshalb gibt es einige Kanuverleihe. Die Fahrt auf dem Fluss war schon ein herrliches Erlebnis, in der Region existiert aber auch einer der letzten ursprünglichen Urwälder in Europa. Es leben dort noch freilaufende Wisente, wir konnten sogar ein paar auf einer Wiese entdecken. Normalerweise darf man in der Gegend so nah an Weißrussland keine Drohne fliegen – wir hatten dafür Genehmigungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Die Hochzeit der Bienenfresser Jedes Jahr im Frühling treffen sich an der Grenze zu Ungarn hunderte Bienenfresser. Die Zugvögel kommen aus ihren Winterquartieren, und besonders schön anzuschauen sind ab Mai die akrobatischen Flugmanöver der Männchen. Sie fangen Brautgeschenke wie Bienen, Hummeln, Libellen oder andere Leckereien, mit denen sie versuchen, das Herz der Liebsten zu erobern. Dabei übergibt das Männchen dem Weibchen den frisch erlegten Schmaus persönlich. Ich saß drei Tage bei einer unglaublichen Hitze im Tarnversteck und beobachtete das wilde Werben um die Angebeteten. Aber das Schwitzen hat sich gelohnt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Auf dem Sprung in den Fjorden "Ist das nicht zu flach zum Reinspringen?" Das war die Frage, die mir dutzendfach gestellt wurde, nachdem ich das Bild vom norwegischen See Jølstravatnet auf Instagram veröffentlicht hatte. Und tatsächlich, der niedrige Winkel über dem Wasser und die Spiegelung meines Freundes Felix in Kombination mit der hoch stehenden Mittagssonne suggerieren, das Wasser wäre nur wenige Zentimeter tief. Doch die Stelle, an der Felix eintauchte, war wesentlich tiefer. Trotzdem: Lieber nicht zu nachmachen – auch deswegen, weil dieser Gletschersee am Sunnfjord auch an heißen Sommertagen wirklich eiskalt ist!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Mit dem Fotocoach auf den Lofoten Alles begann mit einem Bildband von Daniel Ernst. Ich war begeistert von den Fotos und den Emotionen, die sie in mir auslösten. Fasziniert von Daniels Arbeit, fasste ich mir ein Herz und schrieb ihn irgendwann einfach an, um nach einem individuellen Coaching als Fotograf zu fragen. Kurze Zeit später flogen wir zusammen auf die Lofoten. Obwohl ich bis 2012 sechs Jahre lang als Fahrradguide auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und über 60 Länder bereist hatte, war ich von der Schönheit der Lofoten überwältigt. Das Foto entstand in der Woche mit Daniel, als wir einen großartigen Tag am Lagerfeuer ausklingen ließen.