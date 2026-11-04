Arc’teryx Presents: Outside In in Berlin

Hier gibt es einen Einblick in das abwechslungsreiche Programm:

Ausstellungen & Filme: Danza Paesaggi

Acht Snowboarder erkunden das Fahren als künstlerische und körperliche Praxis. Ihre Bewegungen werden durch Film (Willem Jones, Olivier Gittler), Fotografie (Silvano Zeiter), Sound (Katatonic Silentio), Visuals (Tharim Cornelisse) und Skulptur (Fabian F. Fuchs, Giacomo d’Aujourd’hui) festgehalten, fragmentiert und neu interpretiert. So wird aus einer individuellen Erfahrung ein kollektiver kreativer Prozess.

Where the air tastes like the sea

Zwischen den abgelegenen arktischen Gewässern und den unberührten Bergen Nordnorwegens begeben sich Noémie Equy, Maude Besse, Silvia Moser und Coline Ballet-Baz auf ein Abenteuer, geprägt von Natur, Entdeckung und menschlicher Verbundenheit.

Erlebe ein Filmscreening mit den Athletinnen Coline Ballet-Baz und Noémie Equy sowie Filmemacherin Alicia Cenci. Im Anschluss geben die Athlet:innen und Kreativen hinter dem Film in einem gemeinsamen Gespräch weitere Einblicke in das Projekt.

Arc’teryx

Vorträge: Photography On Board

Nimm gemeinsam mit Fotograf Perly und den Athlet:innen aus Where The Air Tastes Like The Sea an einer geführten Tour teil. Entdecke die Geschichte hinter dem Abenteuer, von der Überfahrt und dem Leben an Bord bis zu den Bergen und atemberaubenden Ski-Lines.

Dancing with the Unknown

Die Danza Paesaggi Crew kommt zusammen, um die Ideen hinter dem Projekt zu erkunden: von Intuition und Experimentieren über Scheitern und Entdecken bis hin zum gemeinsamen kreativen Prozess. Durch Snowboarden, Musik, visuelle Kunst und Film reflektieren sie darüber, was entstehen kann, wenn wir uns auf das Unbekannte einlassen.

Workshops: Event-Sticker mit Zinnnacht

Eine Hommage an die Sticker-Kultur im Outdoor-Bereich und gleichzeitig eine visuelle Reise durch die Entwicklung der Snowboard-Ästhetik. Entdecke eine kuratierte Auswahl an Stickern, Magazinen und Erinnerungsstücken und gestalte vor Ort mit verschiedenen Techniken deine eigenen DIY-Sticker.