Drehort entdeckt! Die drei Wasserfälle aus dem Stranger Things-Finale

Die letzte Staffel von Stranger Things hat viele bewegt und zugleich irritiert. In einer Szene entwirft Mike eine Zukunftsvision für sich und Elf, in der sie "zu einem fernen, friedlichen Ort gehen – mit drei Wasserfällen". Doch als der Ort schließlich gezeigt wird, sehen wir nur zwei große Wasserfälle.

Wo ist der dritte Wasserfall? Mike spricht im Finale ganz klar von einem Ort mit drei Wasserfällen. Kein Wunder also, dass viele Fans angefangen haben, zu spekulieren. Eine mögliche Erklärung lautet, dass es eigentlich noch einen dritten Wasserfall gibt, den man aber nicht sieht. Beschäftigt man sich genauer mit dem Drehort, gibt es tatsächlich einen dritten Wasserfall. In Island werden der Háifoss und der benachbarte Granni oft gemeinsam mit einem dritten Wasserfall erwähnt: dem Hjálparfoss. Auch er wird vom Fluss Fossá gespeist, liegt jedoch mehrere Kilometer entfernt. Die Wasserfälle gehören zusammen, sind aber räumlich voneinander getrennt.

Genau darin steckt für viele die eigentliche Bedeutung der Szene: Mike selbst zweifelt später an seiner eigenen Erzählung und nennt die Vorstellung von drei Wasserfällen sogar "dämlich". Damit drückt er seine Zweifel und vielleicht auch seine Verzweiflung aus, denn die Vorstellung von den drei Wasserfällen war ein gemeinsamer Traum mit Elf, der nicht in Erfüllung gegangen ist. Zwar überleben Elf und Mike den Kampf gegen Vecna, doch ein gemeinsames Leben bleibt ihnen verwehrt. Sie sind miteinander verbunden, aber dennoch getrennt, so wie die Wasserfälle. Sie haben den selben Ursprung und sind doch nicht am selben Ort.

Getty Images/Jerry Kita Photography

Bedeutung im Kontext Das Ende von "Stranger Things" ist von den Duffer-Brüdern bewusst offen gehalten. Sie wollten kein klares Happy End, sondern einen Abschluss, der Raum für Hoffnung lässt. Ob Elf tatsächlich an diesem "friedlichen Ort" lebt oder ob wir nur Mikes Wunschvorstellung sehen, bleibt offen. Genau dadurch bekommen die Wasserfälle eine tiefere Bedeutung: Sie können für Verlust und Sehnsucht stehen, aber auch für die Hoffnung, dass es irgendwo einen sicheren Ort gibt, selbst dann, wenn man ihn vielleicht nie ganz erreicht.

Auf zum Drehort Die gute Nachricht für Fans: Den Ort aus der finalen Szene gibt es wirklich! Wie bereits erwähnt wurde am beeindruckenden Wasserfall Háifoss im Süden Islands gedreht, nahe der Fossá-River-Schluchta. Mit seinen ca. 122 Metern gehört er zu den höchsten Wasserfällen Islands. Direkt daneben stürzt der etwas kleinere Granni in die Tiefe.

Die Fahrt von der Hauptstadt Reykjavik zum Wasserfall dauert etwa zwei Stunden und führt über eine Schotterstraße. Ein Geländewagen ist bei trockenen Bedinungen kein muss, wird aber sehr empfohlen! Vom Parkplatz aus führen kurze Wege zu Aussichtspunkten mit Blick auf die spektakuläre Kulisse. Spätestens seit dem Serienfinale könnte es jedoch sein, dass ihr den Ausblick im Gegensatz zu Elf eher nicht alleine erlebt...

