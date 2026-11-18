Matilda Söderlund hat es geschafft – und wie! Die schwedische Kletterin hat im Frankenjura die anspruchsvolle Route "21 times the pain" (8c+) erstmals durchklettert. Das Besondere daran: Das ist nicht einfach nur noch ein Erfolg in ihrer beeindruckenden Karriere. Es ist ein Sieg über sich selbst.

Zurück nach einer schweren Operation Nur wenige Monate liegen zwischen Söderlunds Wirbelsäulenoperation im Februar und diesem Erfolg. Eine OP, die vielen Athleten das Aus bedeutet hätte. Bei Matilda war lange unklar, ob sie jemals wieder mit vollem Vertrauen an ihre körperlichen Grenzen gehen könnte. Die Rehabilitation war lang, mental belastend, ein Neuanfang bei null.

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Doch genau davon erzählt ihr Blick auf diese Erstbegehung: "Für mich bedeutet diese Klettertour viel mehr als nur einen Schwierigkeitsgrad oder eine erfolgreiche Begehung. Sie repräsentiert wirklich mein Comeback zum Klettern nach meiner Wirbelsäulenoperation. Als ich im Februar zur Operation musste, war ich ehrlich gesagt unsicher, wie meine Zukunft im Klettern aussehen würde – oder ob ich meinem Körper an der Belastungsgrenze jemals wieder vertrauen könnte.