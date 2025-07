Test: Edelrid Ohmega - vielseitig einsetzbarer Bremsassistent

Das Edelrid Ohmega im Praxistest

Der Einsatzbereich des nur 190 Gramm schweren und 5 mal 7,8 Zentimeter großen Sicherungsgeräts reicht vom Hallen- übers Sportklettern bis zu alpinen Sportkletterrouten (sofern mit Einfachseil geklettert wird), seine Funktion geht weit über die eines Vorschaltwiderstands hinaus. Mit Einzelkarabiner im ersten Haken eingehängt, reduziert die integrierte Rolle die Seilreibung deutlich, was sich vor allem in langen Routen positiv bemerkbar macht. Auch kann der Sichernde besser unterstützen, wenn der Kletternde sich nach einem Sturz am Seil hochzieht. Mittels der integrierten HMPE-Schlinge lassen sich drei Bremsstufen einstellen: plus mindestens 10, 20 oder 30 Kilogramm. Durch die kurze Schlinge ist der Aktivierweg minimal, was dynamisches Sichern erleichtert. Das Edelrid Ohmega bremst auch bei Stürzen direkt ins Gerät, was das Risiko von Kollisionen und Bodenstürzen reduziert. Generell wirken geringere Kräfte auf die sichernde Person, und beim Topropen kann das Gerät als Umlenkung genutzt werden. Das Edelrid Ohmega ist für Seildurchmesser von 8,6 bis 10,5 Millimeter zugelassen – gut möglich also, dass es bald zum Standard am Fels wird!