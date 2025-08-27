Online-Reservierung für die Anfahrt an die Drei Zinnen

Wer in der Gelben Kante oder der Comici schon mal im Stau feststeckte oder erst gar nicht zum Einsteigen kam, mag sich eine "Platzkarte" für die anvisierte Route gewünscht haben. Die gibt es zum Glück weiterhin nicht, dafür ist seit Ende Mai für die Befahrung der Mautstraße von Misurina zum Rifugio Auronzo am Fuße der Drei Zinnen eine Online-Reservierung nötig. Zudem wurden die Preise erhöht und die Parkzeiten halbiert, um die öffentlichen Busse attraktiver zu machen. Gut für die Umwelt, schlecht für Kletterer. Wer kurzfristig bei gutem Wetter am berühmten Dolomiten-Dreigestirn einsteigen will, muss künftig eine Busfahrt plus Hüttenübernachtung oder Biwak einplanen – oder frühmorgens mit dem (E-)Bike hochradeln.
Reservierung nötig :Online-Reservierung für die Drei Zinnen
Inhalt von
Die Dolomiten – ein wahres Paradies für Naturfreunde, Wanderer und Kletterer. Doch in den letzten Jahren hat der touristische Ansturm auf die atemberaubende Berglandschaft der Drei Zinnen neue Herausforderungen mit sich gebracht. Wer hier unterwegs ist, kennt die ungemütlichen Staus und überfüllten Parkplätze nur zu gut. Ein scheinbar unscheinbares Abenteuer wird durch unkontrollierten Besucherandrang schnell zur logistischen Herausforderung. Besonders die bekannte Straße von Misurina zum Rifugio Auronzo, die am Fuße der Drei Zinnen vorbeiführt, hat sich als Nadelöhr erwiesen. Doch seit Ende Mai gibt es eine Lösung: Die Einführung eines Online-Reservierungssystems für diese Mautstraße soll dem Zustrom Herr werden.
Veröffentlicht am 27.08.2025
Foto: a_Taiga via Getty Images