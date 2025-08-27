Online-Reservierung für die Anfahrt an die Drei Zinnen

Wer in der Gelben Kante oder der Comici schon mal im Stau feststeckte oder erst gar nicht zum Einsteigen kam, mag sich eine "Platzkarte" für die anvisierte Route gewünscht haben. Die gibt es zum Glück weiterhin nicht, dafür ist seit Ende Mai für die Befahrung der Mautstraße von Misurina zum Rifugio Auronzo am Fuße der Drei Zinnen eine Online-Reservierung nötig. Zudem wurden die Preise erhöht und die Parkzeiten halbiert, um die öffentlichen Busse attraktiver zu machen. Gut für die Umwelt, schlecht für Kletterer. Wer kurzfristig bei gutem Wetter am berühmten Dolomiten-Dreigestirn einsteigen will, muss künftig eine Busfahrt plus Hüttenübernachtung oder Biwak einplanen – oder frühmorgens mit dem (E-)Bike hochradeln.