Blue Ice hat das System der verlängerbaren Schlinge neu gedacht. Das Design am einzelnen Strang verbessert Transportfähigkeit und Handhabung sowie die Robustheit im Vergleich zu einer üblichen dünnen Dyneema-Schlinge. Der Alpine Runner bietet von Alpinexe bis zum Standplatzbau eine Vielzahl an Anwendungen. Erhältlich in 35, 55, 90 und 110 Zentimetern Länge.