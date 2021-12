Kletterfilme WoGü (kompletter Film) und weitere Klettervideos

Film: WoGü

WoGü – eine legendäre Route im Rätikon von Altmeister Beat Kammerlander. In diesem unterhaltsamen Film versuchen sich die Schweizer Topkletterer Nina Caprez und Cédric Lachat an der anspruchsvollen Alpinroute im Rätikon. Im Video kommen auch die Filmemacher zu Wort, die über die herausfordernde Logistik beim Filmen an großen Wänden berichten.

Mind over Mountain – on the Bugaboos to Rogers Ski Traverse

Der Film folgt den kanadischen Skibergsteigern Leah Evans, Marie-France Roy und Madeleine Martin-Preney über die 85 Meilen lange Bugaboos to Rogers Traverse. Das Team meistert die fordernde Traverse mit Humor, wie der Film zeigt.

7 neue und semi-neue Kletterfilme

Pertex Diese Filme sind teils klassische Klettervideos, teils inspirierend-berührende Filme übers Klettern.

Übrigens: Vor einiger Zeit haben wir mit diesen 10 verborgenen Schätzen bereits einige geniale Kletterfilme aufgelistet. Hier gibt es die nächste Runde an Filmen über die schönste Nebensache der Welt. Geniale Linien, wahnsinnige Wände und inspirierende Kletterer. Von Irland über Korea und Peru zurück nach Frankreich und wieder nach Indien und China – genießt die filmische Kletterreise.

A Feather in the West

Eine unscheinbare Insel im Nordwesten Irlands lockt Abenteurer und Kletterer, um die herausragendsten Linien an den von der Brandung umspielten goldenen Klippen zu finden und zu klettern.

Hazel Findlay in South Korea

Ästhetische Granitlinien, ungewöhnliches Essen und eine Kletterkultur gleich und verschieden von der westlichen: Profikletterin Hazel Findlay erkundet die Felsen Südkoreas.

Kuntur Sayana

Das starke Kletterpaar: Charlotte Durif und Josh Larson entdeckten auf ihrer Weltreise vor Jahren in Peru eine Wand, die sie so begeisterte, dass sie sich vornahmen, zu ihr zurückzukehren...

Seb Bouin's Vintage Rock Tour – Verdon

Seb Bouin gehört zu den derzeit stärksten Felskletterern der Welt. Seinen Vorgängern auf der Spur begibt er sich in der Verdonschlucht in die ehemals schwersten Routen der Welt, und muss feststellen, dass auch Legenden wie JB Tribout und Patrick Edlinger schon klettern konnten. JB Tribout erklärt übrigens im Video, wie er es schaffte, Edlinger eine Erstbegehung vor der Nase wegzuschnappen...

Seb Bouin's Vintage Rock Tour – Buoux

Wie schon die Wände überm Verdon gehören auch die Wände von Buoux zur Sportklettergeschichte. Diesmal trifft Seb auf Ben Moon und Antoine Le Menestrel, die vor Jahren die Schwierigkeiten im Klettern vorangetrieben haben.

Unknown Factors

Es war Hansjörg Auers Idee gewesen, nun macht sich ein Spitzenteam aus Hansjörgs Sponsor-Team auf den Weg, um seine Vision umzusetzen. Leider spielt das Wetter in Indien nicht so richtig mit und auch Topathleten brechen sich mal einen Zeh... unvorhersehbare Faktoren machen den Trip allerdings erst interessant. Featuring Jacopo Larcher, Siebe Vanhee, Iker und Eneko Pou sowie Matty Hong.

Song for tomorrow

Mayan Smith-Gobat und Ben Rueck erkunden mit den chinesischen Kletterern Liu Yongbang und Xiao Ting das Quingfeng Tal im Nationalpark Zhangjiajie in der Provinz Hunan. Bislang war das Klettern an den geschützen Türmen nicht erlaubt, doch das Team bekam eine Genehmigung.