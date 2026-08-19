Komfortabel und günstig: Klettergurt Ocun Twist im Test

Der Ocun Twist bringt nicht nur verstellbare Beinschlaufen und dick gepolsterte, breite Auflagen mit, sondern auch noch viel Platz für Exen, Cams & Co.: Durch die vier versteiften Materialschlaufen (plus Chalkbag-Schlaufe) eignet sich der Twist-Klettergurt sogar für selbst abzusichernde Alpintouren. Vor allem bei längeren Hängeständen kommen seine Komfort-Vorteile gut zur Geltung, wie er unter anderem im Sarcatal zeigte.
Ebenfalls klasse: Das Hüftpolster lässt sich frei auf dem breiten Gurtband verschieben, so lässt sich der Einbindepunkt immer genau mittig ausrichten – wichtig bei einem Gurt, den es nur in zwei Größen gibt. Die zur Sicherheit farblich abgesetzte Einbindeschlaufe, die Schnallen aus poliertem Edelstahl und die akkurate Verarbeitung runden die rundherum gelungene Vorstellung ab.
Die technischen Details zum Ocun Twist
- Gewicht: 380 g (Gr. S-M)
- ebenfalls erhältlich in Gr. M – XL (ca. 410 g)
- Farben: Rot, Grün, Grau
- Einsatzbereich: Sport- und Alpinklettern
- Sonstiges: vier versteiften Materialschlaufen (+ Chalkbag-Schlaufe)
- Testdauer: 7 Monate
- Preis: 69,95 € (UVP)