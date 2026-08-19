Komfortabel und günstig: Klettergurt Ocun Twist im Test

Der Ocun Twist bringt nicht nur verstellbare Beinschlaufen und dick gepolsterte, breite Auflagen mit, sondern auch noch viel Platz für Exen, Cams & Co.: Durch die vier versteiften Materialschlaufen (plus Chalkbag-Schlaufe) eignet sich der Twist-Klettergurt sogar für selbst abzusichernde Alpintouren. Vor allem bei längeren Hängeständen kommen seine Komfort-Vorteile gut zur Geltung, wie er unter anderem im Sarcatal zeigte.