Jonas Schild gelingt freie Begehung der Joy Division im Val di Mello

Der Granit am Torrione Qualido im lombardischen Val di Mello ist vergleichbar mit dem Granit am El Capitan. Die Route kombiniert drei Linien, die 2004 von Simone Pedeferri erstmals in mehreren Etappen geklettert wurden. Nur wenige durchgehende Begehungen sind in den letzten 20 Jahren bekannt, etwa von James Pearson oder Babsi Zangerl und Jacopo Larcher. Jonas Schild und Thomas Schmid planen zunächst nur einen Tag für die Begehung, müssen wegen Hitze, Wandhöhe und Exposition aber umdenken und auch in der Wand biwakieren. Schild meistert die erste und schwierigste Seillänge (8b), Schmid stürzt, unterstützt das gemeinsame Ziel aber weiter. Trotz Hitze, technischer Plattenkletterei und Gewittergefahr kämpfen die Schweizer sich durch die 19 verbliebenen Seillängen. Am Ende verbringen sie fünf Tage in der Wand. Für Schild wird die Begehung eine der prägendsten Erfahrungen seiner Karriere.