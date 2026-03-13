Jetzt "The Assistant" anschauen und Edelrid Ohmega gewinnen

Rethink belaying

Das kompakte und nur knapp 190 g leichte OHMEGA ist ein Bremsassistent mit einem vielseitigen Einsatzgebiet und für eine breite Zielgruppe. Es bietet in der Halle und am Fels sowie in alpinen Sportkletterrouten (mit Einfachseil) einen echten Mehrwert in Sachen Sicherheit und Komfort, sowohl für die kletternde als auch für die sichernde Person. Davon profitieren Einsteiger*innen, Erfahrene und Profis sowie Seilschaften sowohl mit als auch ohne Gewichtsunterschied. Über die integrierte HMPE-Schlinge lassen sich mit einem Handgriff je nach Gewichtsverteilung drei Bremsstufen einstellen. Die integrierte Rolle sorgt dafür, dass die an der ersten Zwischensicherung entstehende Reibung geringer ist als bei der Verwendung einer Expressschlinge, wodurch man das OHMEGA auch in langen und schweren Routen weder beim Klettern noch beim Clippen spürt. Durch die kurze HMPE-Schlinge und dem daraus resultierenden minimalen Aktivierweg kann die sichernde Person leichter dynamisch und weich sichern, was das Risiko von Anprallverletzungen reduziert. Bei einem Sturz bremst die Klemmnocke den Sturz ab, unterstützt so die sichernde Person und gleicht im Falle eines Gewichtsunterschieds diesen aus. Dadurch wird die sichernde Person bei einem weiten Sturz nicht unkontrolliert nach oben gezogen. Bei bodennahen Stürzen reduziert das OHMEGA durch seine Bremswirkung sowohl das Risiko einer Kollision der Kletterpartner*innen als auch das Risiko von Bodenstürzen.