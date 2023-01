Wie oft und wann trainiere ich am besten?

In diesem Artikel:

Gezieltes Athletiktraining hilft, die an der Wand eventuell nicht ausreichend beanspruchten großen Muskelgruppen zu trainieren. Die hier gezeigten Übungen zielen auf das Stärkung der für die Körperspannung und Schulterstabilität zuständigen Muskulatur, die neben der Fingerkraft relevant für die Performance beim Bouldern und Klettern sind. Unten zeigen wir einen individuell anpassbaren Zirkel.

Über die Nordkette an einem Tag

Bouldern selbst ist auch ein gutes Training. Athletikübungen ergänzen den Einsatz an der Wand.

So funktioniert das Krafttraining fürs Klettern: Die Übungen sollten so schwer sein, dass die angegebenen Sätze und Wiederholungszahlen gerade noch geschafft werden. Über die Zeit müssen gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden. Die Übungen können anfangs leichter gestaltet werden indem ein Trainingspartner Gewicht wegnimmt oder man mit Entlastung arbeitet oder eine leichtere Übungsvariante wählt. Im Verlauf der Trainingsperiode kann dann verschärft werden mit geringfügig höheren Wiederholungszahlen oder schwereren Übungsvarianten. Devise: Lieber wenige saubere Ausführungen als mehr mit schlechter Form.

In alle Richtungen stark: Seitstütz und Kniebeuge komplettieren die wichtigsten Grundübungen.

Athletiktraining fürs Klettern: Ablauf

Suche dir aus jeder Übung (unten) die für dich passende Variante (A-C oder sonstige Anpassung) heraus, mit der du gerade noch die angegebenen Wiederholungen und Sätze schaffst. Ein Athletikworkout umfasst also acht verschiedene Übungen. Fange innerhalb der Vorgaben mit wenig Wiederholungen und Sätzen an. Steigere über die Wochen erst den Umfang, also die Sätze, soweit innerhalb der Vorgaben. Kommst du ans Ende der vorgegebenen Anzahl, intensiviere die Übung, indem du sie schwerer machst oder zur nächsten Variante wechselst. Trainingsprofis können über die Zeit der jeweiligen Grundvariante (A) eine fortgeschrittene Variante hinzufügen. Dieses Krafttraining arbeitet mit maximalkräftigen Reizen, daher gilt: Qualität ist wichtiger als Quantität. Mache lieber weniger Wiederholungen, und die dafür sauber.