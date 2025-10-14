Anmelden
Neue Kalender: Best of Bouldern und Best of Klettern 2026

Kletterkalender jetzt bestellbar
Boulder-Kalender und Best of Klettern 2026

Update

Vom Tessin bis Sardinien: beeindruckende Blöcke, mega Moves und Motivation fürs ganze Jahr gibt's in den neuen Wandkalendern rund ums Klettern und Bouldern.

Mountain-Elements - Kalender Klettern 2026
Foto: tmms-Verlag / tmms-shop

Oben gibt's den Best of Kletter-Kalender 2026 zu sehen, unten den neuen Best of Bouldern!

Es ist verflixt, wie es jedes Mal so unerwartet wieder auftaucht, dieses Duo: Weihnachten und der Jahreswechsel. Im Hinblick auf diese Situation gibt es eine Sache, die beide Termine etwas angenehmer macht – ein Wandkalender. Erstens eignet er sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk für dich selbst oder deinen liebsten Kletterpartner, und zum anderen bringt er das neue Jahr in appetitliche, gutverdauliche Häppchen. Inspiration inklusive. Aber seht selbst, die Bilder zeigen wir in den Fotostrecken auf dieser Seite.

Kalender: Best of Bouldern 2026

Beide Wandkalender im Großformat 47x67 cm auf hochwertigem Papier, Preis: jew. 37,90 Euro (+Versand)

Und wer noch weitere Kalender braucht: Es gibt auch das passende Outdoor-/Mountainbike-Exemplar (im Querformat):