Neue Kalender: Best of Bouldern und Best of Klettern 2026

Es ist verflixt, wie es jedes Mal so unerwartet wieder auftaucht, dieses Duo: Weihnachten und der Jahreswechsel. Im Hinblick auf diese Situation gibt es eine Sache, die beide Termine etwas angenehmer macht – ein Wandkalender. Erstens eignet er sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk für dich selbst oder deinen liebsten Kletterpartner, und zum anderen bringt er das neue Jahr in appetitliche, gutverdauliche Häppchen. Inspiration inklusive. Aber seht selbst, die Bilder zeigen wir in den Fotostrecken auf dieser Seite.