Adam Ondras erste Flash Begehung einer E11

Anfang 2024 hatte Adam Ondra mit der ersten Wiederholung von James Pearsons Bon Voyage (E12) im französischen Annot schon bewiesen, dass er auch mit langen Runouts über Cams umgehen kann. Ende Mai schrieb sich der Ausnahme-Allrounder nun endgültig in die Geschichtsbücher des Trad-Kletterns ein. Im Gebiet Pavey Ark im nordenglischen Lake District gelang ihm die erste Flash-Begehung einer E11: Lexicon, 2021 von Neil Gresham erstbegangen und wegen eines möglichen 25-Meter-Sturzes an der Bouldercrux kurz vor dem Ausstieg wahrlich nichts für schwache Nerven. Zweitbegeher Steve McClure hatte vor seinem Durchstieg besagten Flug angetreten, Adam blieb dieser glücklicherweise erspart. Ganz ohne Nervenflattern schaffte es aber auch der 32-Jährige nicht. "Ich hatte solche Angst!", rief er vom Ausstieg zum sichernden Neil Gresham hinab. Bei Adams Begehung handelt es sich um einen lupenreinen Flash ohne Inspektion der Griffe.