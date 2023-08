Unterschiedliche Anforderungen stellen die hier präsentierten Gebiete. Während Lom Kobyla, Vlastina und Červené von der Sonne beschienen werden, sind die Wände Aniččina Stěna, Korno und Tomáškův Lom nach Norden ausgerichtet; die Wände von Svatý Jan zeigen nach Nordosten. Somit lässt sich für die meisten Jahreszeiten eine passende Wand finden, außer im Winter. Der Steinbruch Kobyla bietet gut abgesicherte, circa 15 Meter hohe Routen, in Svatý Jan finden sich eher Trad- und Abenteuerrouten von bis zu 50 Metern Länge. Die Wände von Srbsko (sprich: Sribsko) bieten Sportkletterrouten und liegen von Routenlänge und Absicherung dazwischen.

Petr Resch klettert mit ÚmrtnÍ list (8-/8) eine der längsten Routen in Vlastina. Die Crux wartet kurz vor dem Umlenker.

Rund 30 Kilometer südwestlich von Prag liegt die Stadt Beroun. Im Umland und am Ufer des Flusses Berounka warten Felsen unterschiedlichster Ausprägung. Hier präsentieren wir 7 Felsziele aus dieser Gegend: Die wichtigsten Infos im Überblick.

Genüsslich klettern im gemütlichen Klettergarten: Eine unbekannte Kletterin in Ješt lepší (7+/8-)

Der ehemalige Steinbruch Kobyla ist ein Klettergarten wie aus dem Bilderbuch. Nach gemütlich abfallendem Zustieg und Durchquerung eines kurzen, dunklen Tunnels landet man in einem geschützen Biotop mit einer großen Liegewiese, die umringt ist von mehr oder weniger hohen, bestens eingebohrten Kalkwänden. Nur die Südseiten dürfen hier beklettert werden. Viele Routen in den Graden 6 bis 8 sowie freundliche Bewertungen sorgen dafür, dass dieses Gebiet vor allem bei Familien sehr beliebt ist. Nur zwei der acht Wandteile bieten schwerere Routen bis in den neunten Grad. Das Felsband oberhalb der Umlenker ist ebenfalls geschützt und nicht besonders fest, weshalb Topropes nur von unten eingerichtet werden können und ein Helm nicht schadet.