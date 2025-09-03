Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Klettern
Gear

10 Gründe, warum du dein altes Kletterseil wegwerfen solltest

Sportklettern
10 Gründe, warum du dein Kletterseil wegwerfen solltest

Inhalt von

An Kletterseilen hängt unser Leben. Wenn sie beschädigt sind, kann es gefährlich werden. Auf welche Schäden man achten sollte...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.09.2025
Als Favorit speichern
Kaputtes Seil
Foto: Alex Ratson via Getty Images

Beim Sportklettern gehören Seile zur persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA). Darum sollten sie immer vor, während und nach dem Gebrauch auf Schäden überprüft werden. Spätestens, wenn man ihnen nicht mehr vertraut, gehören sie entsorgt. Es gibt aber auch einige objektive Kriterien, die zu beachten sind.

Damit das Kletterseil nicht früher als nötig kaputtgeht, gibt es hier Tipps zur richtigen Seilpflege.

Bei einigen Verschleißerscheinungen muss nicht immer das ganze Seil weggeworfen werden. Manchmal reicht es, nur ein paar Meter abzuschneiden und das offene Ende mit einem Feuerzeug abzuflämmen. Sobald es zu kurz zum Klettern ist, sollte man es natürlich austauschen.

1
Kaputtes Seil
Florent Vergnes via Getty Images

Zu alt

Selbst wenn ein Seil nicht benutzt und trocken, kühl sowie dunkel gelagert wird, altert es. In der Gebrauchsanweisung steht die Lebensdauer, nach der das Seil weggeworfen werden muss. Der Hersteller Mammut gibt zum Beispiel bei niemals genutzten Seilen eine maximale Lebensdauer von zehn Jahren an. Je nach Nutzung verringert sich diese: Für ein bis zweimaligen Gebrauch pro Jahr liegt die Lebensdauer bei sieben Jahren, bei monatlichem Gebrauch bei fünf Jahren, bei mehrmaligen monatlichem Gebrauch bei drei Jahren, bei wöchentlichem bis zu einem Jahr und bei so gut wie täglichem Gebrauch bei unter einem Jahr.

2
Kletterseil mit zerfetztem Mantel
Volker Leuchsner

Solch eine Schädigung ist ein Grund zum Wegwerfen.

Beschädigungen am Mantel

Wenn schon vor der angegebenen Lebensdauer Schäden sichtbar sind, muss das Seil natürlich bereits früher ausgetauscht werden. Offensichtliche Schäden sind zum Beispiel Risse oder Schnitte wie sie bei Steinschlägen auftreten können. Spätestens wenn der Kern zu sehen ist, ist es Zeit für ein neues Seil.

3
Kletterseil Sportklettern klettern Seil Beschädigung Schaden Verschleiß wegwerfen
Valeria Schulte-Niermann

Glasige Stellen

Bei Stürzen können durch die Reibung glasige Stellen am Seil entstehen. Hier ist der Kunststoff geschmolzen und das Material verhärtet. Beim Drüberfahren mit der Hand über das Seil fühlt es sich scharfkantig und ungleichmäßig glatt an. Die Bruchfestigkeit ist an dieser Stelle reduziert und die Stelle sollte abgeschnitten werden.

4
Kletterseil Sportklettern klettern Seil Beschädigung Schaden Verschleiß wegwerfen
Valeria Schulte-Niermann

Verfärbungen

Dass das Seil mit der Zeit trübe wird und nicht mehr so schön glänzt, ist normal. Auch die schwarzen Abriebspuren von Exen kommen mit der Zeit. Das lässt sich noch relativ gut entfernen. Kritisch wird es, wenn das Seil fleckig oder ausgeblichen ist. Dann hat es eventuell zu viel UV-Strahlung oder eine chemische Verunreinigung abbekommen. Auch starke Verunreinigungen zum Beispiel durch Fette oder Farben können die Seilfasern angreifen und sind ein Grund zum Wegschmeißen.

5

Säuren

Säureeinflüsse sind tückisch und nicht immer ersichtlich. Schon die Dämpfe von Autobatteriesäure können Seile so sehr beschädigen, dass es bei Belastung reißt. Auch vor Kontakt mit Urin und Cola sollte man Seile fern halten. Also immer gut auf das Seil achten und richtig lagern!

6
Kaputtes Seil
Boston Globe via Getty Images

Steifes Seil

Generell gilt: Wenn sich ein Seil nicht mehr gut händeln lässt, sollte man es erst einmal reinigen. Schmutz kann ein Seil steif machen. Es läuft nichtmehr flüssig durch das Sicherungsgerät, was das Sichern und Klettern beeinträchtigt. Auch ein zu altes Seil kann steif sein, wenn es an Elastizität und Dynamik verloren hat. Falls die Reinigung keine Verbesserung bringt: Seil wegwerfen.

7
Kletterseil Sportklettern klettern Seil Beschädigung Schaden Verschleiß wegwerfen
Valeria Schulte-Niermann


Pelziges Seil

Sand, Chalk und Metallabrieb setzten sich mit der Zeit im Seil fest und können wie Schmirgelpapier wirken. Einzelne Fäden reißen und die Festigkeit wird reduziert. Auch wenn es über scharfe Kanten reibt, wird der Mantel beschädigt. Ist das Seil nur leicht aufgepelzt, ist das noch kein Grund zum Wegwerfen. Wenn das Seil jedoch unhandlich wird, kann es gefährlich werden.

8
Kletterseil Sportklettern klettern Seil Beschädigung Schaden Verschleiß wegwerfen
Valeria Schulte-Niermann

Ein gesundes Seil bildet ein Auge beim Knicken (links), ein kaputtes lässt sich zusammenfalten (rechts).

Seil lässt sich Knicken

Wenn das Seil beim Knicken kein Auge mehr bildet, sondern beide Enden sich zusammendrücken lassen, hat der Mantel seine Schutzfunktion verloren. Das merkt man auch daran, dass das Seil an dieser Stelle unnormal flexibel ist und sich kneten lässt. Meist tritt das nicht auf der gesamten Länge auf, sondern an der Stelle, wo man immer wieder hinein fällt.

9
Kletterseil Sportklettern klettern Seil Beschädigung Schaden Verschleiß wegwerfen
Valeria Schulte-Niermann

Mantelverschiebung

Wülste und Verdickungen sowie ein herausragender Kern an einem Ende deuten auf eine Mantelverschiebung hin. Der Mantel kann dann seine stützende Funktion nicht mehr einnehmen und das Handling wird erschwert. Das Seil sollte man besser wegwerfen.

10

Schimmel

Wenn das Seil feucht eingepackt wurde und nicht trocknen konnte, kann sich Schimmel am Seil bilden. Eventuell wird es auch steif. Prinzipiell kann Schimmel Kunststoffe aber nicht beschädigen und somit auch nicht das Kletterseil, das aus Polyamid besteht. Entweder wäscht man das Seil oder trocknet es und bürstet den Schimmel ab.