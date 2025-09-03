10 Gründe, warum du dein altes Kletterseil wegwerfen solltest

Selbst wenn ein Seil nicht benutzt und trocken, kühl sowie dunkel gelagert wird, altert es. In der Gebrauchsanweisung steht die Lebensdauer, nach der das Seil weggeworfen werden muss. Der Hersteller Mammut gibt zum Beispiel bei niemals genutzten Seilen eine maximale Lebensdauer von zehn Jahren an. Je nach Nutzung verringert sich diese: Für ein bis zweimaligen Gebrauch pro Jahr liegt die Lebensdauer bei sieben Jahren, bei monatlichem Gebrauch bei fünf Jahren, bei mehrmaligen monatlichem Gebrauch bei drei Jahren, bei wöchentlichem bis zu einem Jahr und bei so gut wie täglichem Gebrauch bei unter einem Jahr.