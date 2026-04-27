Vaude Allround Chapel XT 3: Der geniale Touren-Hybrid im Test

Pro & Contra zum Vaude Allround Chapel XT 3 Das hat uns am Zelt gefallen:

hohe Apsis, effektive Belüftung

für die Größe leicht und klein verpackbar

ein Zelt aus Recyclematerialien mit cleveren Details

Ralf Bücheler Die Clips verhindern, dass der Eingang bei starkem Wind oder Sturm aufgeht.

Vaude Allround Chapel XT 3 im Partnershop bestellen Das Zelt im Test Auf den ersten Blick sieht das Vaude Chapel XT 3 ungewöhnlich aus. Hinten flach und aerodynamisch wie ein klassisches Trekkingzelt, vorne aufgebäumt zu einer riesigen Halle. Genau diese zweigeteilte Konstruktion ist der Clou, mit dem Vaude einen alten Zielkonflikt löst.

Wohnen statt nur übernachten Der wahre Grund, sich für dieses Zelt zu entscheiden, ist die vordere Apsis. Mit einer Höhe von 1,75 Metern ist sie weit mehr als nur ein Abstellraum: Hier kannst du recht aufrecht stehen, dich umziehen, im Trockenen kochen oder an einem kleinen Tisch sitzen. Für Radreisende ist sie die perfekte Garage: Zwei Räder finden hier sicher und wettergeschützt Platz. Das ist ein Komfort-Level, das man auf Tour normalerweise nicht kennt. Die effektive Belüftung durch große, regengeschützte Mesh-Fenster verhindert dabei zuverlässig dicke Luft und Kondenswasser. Kleines, aber feines Gimmick im Eingangsbereich: Der Reißverschluss lässt sich in der Apsis stehend per "Verlängerung" heranziehen – das erspart dir den lästigen Kniefall und das Gefummel im unteren Teil der Türöffnung (siehe Video unten).

Damit dieses komfortable Basislager tragbar bleibt, ist das Chapel ein Zelt der bewussten Kompromisse. Der Schlafbereich ist deutlich niedriger gehalten, um Gewicht und Packmaß zu reduzieren. Dennoch: Mit rund 5,1 Kilogramm ist es kein Ultraleicht-Wunder, sondern ein bewusstes Investment in Komfort.

Man muss sich im Klaren sein, was man dafür eintauscht: Die große, steile Apsis bietet dem Wind naturgemäß mehr Angriffsfläche als ein flacher Trekking-Bunker. Absolute Sturmfestigkeit für alpine Lagen ist bei diesem Campingzelt auch nicht das Ziel. Stattdessen erhältst du einen starken Gewinn an Lebensqualität auf Tour, solange du das Zelt sorgfältig abspannst und den Standort mit Bedacht wählst. Leider fallen die Abspannleinen bei diesem Zelt recht kurz aus.

Vaude Maße und empfohlene Gruppierung im Innenraum des Allround Chapel XT 3.

Testurteil: Sehr gut (2026)



Nachhaltig und durchdacht Wie von Vaude gewohnt, überzeugt auch das Drumherum. Das Zelt wird aus recycelten Materialien hergestellt und ist frei von absichtlich zugesetztem PFC – ein klares Statement für Nachhaltigkeit. Details wie die leichtgängigen Reißverschlüsse, die robusten Abspannpunkte und das hochwertige DAC-Gestänge zeugen von der langjährigen Erfahrung der Entwickler.

Beruhigend: Dauerregen wehrte das Vaude Chapel XT 3P souverän ab und punktete (wie schon erwähnt) mit luftigem Klima dank der zwei (verschließbaren) Moskitonetzfenster in der Apsis sowie des Hecklüfters. In Anbetracht der Leistung geht daher auch der Preis von 690 Euro in Ordnung.

Kurzer Blick ins Zelt (Video)

Technische Daten Chapel XT 3P Zelttyp: Tunnelzelt mit stehhoher Apsis

Tunnelzelt mit stehhoher Apsis Personen: 2-3

2-3 Material: 100% Recyceltes Polyester

100% Recyceltes Polyester Gestänge: DAC Aluminium

DAC Aluminium Gewicht: 5120 g

5120 g Packmaß: ca. 55 x 25 cm

ca. 55 x 25 cm Preis: 690 € (UVP, Stand: April 2026)

690 € (UVP, Stand: April 2026) bestellbar hier

Sonstiges: zum Lieferumfang gehören Gestänge, Heringe, Abspannleinen, Reparaturhülse und Packsack. Aufbau-Video vom Hersteller

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