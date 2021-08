Leichtes Kuppelzelt aus USA Test: Sierra Designs Meteor Lite 2

Was uns am Sierra Designs Zelt gefallen hat – und was nicht:

vereint niedriges Gewicht und hohes Raumangebot

windstabil und nässefest

hochwertig

zu luftig für kalte Witterung

Sierra Designs Das Meteor Lite 2 wiegt nur 1,74 kg und kostet rund 419 Euro.

Raum ist in der kleinsten Hütte – die Worte aus Schillers Gedicht »Der Jüngling am Bach« passen bestens zum nur 1740 Gramm schweren Sierra Designs Meteor 2 Lite (gewogen mit 12 Heringen, Lieferumfang: 10 Stück). Durch die verhältnismäßig großzügige Grundfläche (208 x 130 cm, Liegelänge 195 cm), die steil ansteigenden Wände und die satte Innenhöhe (105 cm) fühlen sich selbst zwei große Personen im Meteor wohl, Gepäck parkt man in den beiden Apsiden.

Sierra Designs

Die Leichtkuppel ist windstabil und nässefest, doch wegen des Innenzelts aus luftigem Mesh und der nicht ganz bis zum Boden reichenden Außenhaut empfiehlt sie sich eher für wärmere Temperaturen. Willst du bei trockener Witterung vor Insekten geschützt in den Sternenhimmel schauen, kannst du das Außenzelt nach oben aufrollen und am First fixieren. Der Aufbau (Innenzelt zuerst) geht flott von der Hand, die Materialien fallen noch etwas strapazierfähiger aus als die hauchdünnen Stoffe der meisten anderen Ultraleichtmodelle. Auf steinigem Untergrund empfiehlt sich dennoch eine Zeltunterlage.

Sierra Designs

Die technischen Daten des Meteor LT:

Preis: 419 Euro

Grundfläche: 2,77 m 2

Abmessungen: 213,36 cm x 129,54 cm

zwei Eingänge und zwei Vorräume

Aufbewahrungsbeutel

(alles Herstellerangaben)

Gewicht (gemessen): 1,74 kg

Ausprobiert: zwei Monate

Sierra Designs Packmaß: 44,5 cm x 15,2 cm x 12,7 cm

