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Camping-Test: Das Outwell Monterey 4 Air im Detail

Sturmstabiles Zelt für die Familie
Unser Testbericht zum Outwell Monterey 4 Air

Maximaler Komfort bei minimalem Aufwand – das ist das Versprechen der Luftzelt-Revolution. Die dänische Marke Outwell ist hier einer der Vorreiter und zeigt mit dem Monterey 4 Air, dass auch kleinere Familien oder Paare keine Kompromisse eingehen müssen. Wir haben das kompakte Raumwunder für dich aufgepumpt und auf Herz und Nieren geprüft.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.05.2026
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Outwell Monterey 4 Air Zelt Test 2026
Foto: Ralf Bücheler

Pro & Contra zum Outwell Monterey 4 Air

Das hat uns am Zelt gefallen:

 schneller und kinderleichter Aufbau per Luftpumpe

 durchdachter Wohnbereich mit Stehhöhe, festem Boden und geschütztem Eingang

 besserer Schlafkomfort dank dunkler Kabinen & leiserer Magnettüren

 hohe Verarbeitungsqualität und viele clevere Details

 hohes Gewicht und Packmaß (nur für Autocamper)

Outwell Monterey 4 Air Zelt Test 2026
Ralf Bücheler

Ganz schön dicker Brocken: Das Packmaß liegt bei 79 x 40 x 39 cm, das Gewicht bei 20,8 Kilo. 

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Das Zelt im Test

Der größte Pluspunkt zuerst: der Aufbau. Dank der aufblasbaren Luftkanäle ist das Zelt in Rekordzeit einsatzbereit. Ausrollen, an den Ecken fixieren und mit der mitgelieferten Hochleistungspumpe die Luftschläuche befüllen. Selbst ohne elektrische Hilfe und auch für eine Person allein steht das Zelt in 10-15 Minuten stabil und sicher. Einfacher und stressfreier kann Camping kaum beginnen!

Ein Wohnraum mit cleverem Design

Im Inneren empfängt dich ein großzügiger und heller Wohnbereich. Große, getönte Fenster lassen viel Licht herein, schützen aber vor neugierigen Blicken und UV-Strahlung. Das Herzstück ist jedoch die komplett eingenähte Bodenwanne. Diese schützt absolut zuverlässig vor Zugluft, Regen und Insekten und schafft ein sauberes, geschütztes Raumgefühl. Auch wenn die Belüftung dieses Polyesterzelts gut ist, kann das Raumklima (vor allem bei Hitze) nicht ganz mit der Atmungsaktivität eines teureren Polycotton-Zeltes mithalten. Dafür steht das Zelt mit seinen insgesamt 14 Abspannleinen im Wind extrem stabil.

Ebenso genial ist der überdachte Frontbereich. Die große Tür ist doppellagig mit einem Moskitonetz versehen. So kannst du auch bei einem Sommerregen für gute Belüftung sorgen, ohne dass Mücken oder Nässe eindringen. Das Vordach selbst ist der perfekte Ort, um im Schatten zu kochen oder die schmutzigen Schuhe abzustellen. Optional lässt sich dieser Bereich sogar noch mit einem passenden Outwell-Sonnensegel ergänzen.

Getrennte Schlafzimmer und leise Türen

Gefallen haben uns auch die beiden Schlafkabinen aus stark abgedunkeltem Material, das die Helligkeit am Morgen drastisch reduziert – ein Segen für Langschläfer. Mit 70-80 cm Platz pro Person bieten die so genannten "Premier Bedrooms" zudem spürbar mehr Raum als der Standard. Ein weiteres Highlight sind die Magnetstreifen am Eingang: Die Tür schließt damit meist fast geräuschlos – ideal, wenn du nachts raus musst und nicht mit einem lauten Reißverschluss durchs Zelt willst.

Outwell Monterey 4 Air Zelt Maße
Outwell

Maße und empfohlene Gruppierung im Innenraum des Tatonka Family Trek II
Testurteil: Sehr gut (2026)

Kurzer Blick ins Zelt (Video)

Technische Daten Outwell Monterey 4 Air

  • Zelttyp: Dreiteiliges Tunnelzelt
  • Personen: 4
  • Außenzelt: Outtex® 4000 Select (Polyester)
  • Wassersäule: 4.000 mm
  • Luftschläuche: Rigid Air System
  • Bodenplane: Doppelt beschichtetes, wasserdichtes Polyethylen
  • Gewicht: ca. 20,8 kg
  • Preis: 879,95 € (UVP, Stand: Mai 2026)
  • deutlich günstiger bestellbar hier
  • Sonstiges: zum Lieferumfang gehören Zelt, Luftpumpe, Heringe, Abspannleinen, Tragetasche. Das Zelt ist mit dem optionalen Outwell Canopy Tarp M erweiterbar
  • (alles Herstellerangaben)

Weitere Zelt-Details im Herstellervideo

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