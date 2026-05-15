Camping-Test: Das Outwell Monterey 4 Air im Detail

Pro & Contra zum Outwell Monterey 4 Air Das hat uns am Zelt gefallen:

schneller und kinderleichter Aufbau per Luftpumpe

durchdachter Wohnbereich mit Stehhöhe, festem Boden und geschütztem Eingang

besserer Schlafkomfort dank dunkler Kabinen & leiserer Magnettüren

hohe Verarbeitungsqualität und viele clevere Details

hohes Gewicht und Packmaß (nur für Autocamper)

Ralf Bücheler Ganz schön dicker Brocken: Das Packmaß liegt bei 79 x 40 x 39 cm, das Gewicht bei 20,8 Kilo.

Outwell Monterey 4 Air hier gerade im Angebot % Das Zelt im Test Der größte Pluspunkt zuerst: der Aufbau. Dank der aufblasbaren Luftkanäle ist das Zelt in Rekordzeit einsatzbereit. Ausrollen, an den Ecken fixieren und mit der mitgelieferten Hochleistungspumpe die Luftschläuche befüllen. Selbst ohne elektrische Hilfe und auch für eine Person allein steht das Zelt in 10-15 Minuten stabil und sicher. Einfacher und stressfreier kann Camping kaum beginnen!

Ein Wohnraum mit cleverem Design

Im Inneren empfängt dich ein großzügiger und heller Wohnbereich. Große, getönte Fenster lassen viel Licht herein, schützen aber vor neugierigen Blicken und UV-Strahlung. Das Herzstück ist jedoch die komplett eingenähte Bodenwanne. Diese schützt absolut zuverlässig vor Zugluft, Regen und Insekten und schafft ein sauberes, geschütztes Raumgefühl. Auch wenn die Belüftung dieses Polyesterzelts gut ist, kann das Raumklima (vor allem bei Hitze) nicht ganz mit der Atmungsaktivität eines teureren Polycotton-Zeltes mithalten. Dafür steht das Zelt mit seinen insgesamt 14 Abspannleinen im Wind extrem stabil.

Ebenso genial ist der überdachte Frontbereich. Die große Tür ist doppellagig mit einem Moskitonetz versehen. So kannst du auch bei einem Sommerregen für gute Belüftung sorgen, ohne dass Mücken oder Nässe eindringen. Das Vordach selbst ist der perfekte Ort, um im Schatten zu kochen oder die schmutzigen Schuhe abzustellen. Optional lässt sich dieser Bereich sogar noch mit einem passenden Outwell-Sonnensegel ergänzen.

Getrennte Schlafzimmer und leise Türen

Gefallen haben uns auch die beiden Schlafkabinen aus stark abgedunkeltem Material, das die Helligkeit am Morgen drastisch reduziert – ein Segen für Langschläfer. Mit 70-80 cm Platz pro Person bieten die so genannten "Premier Bedrooms" zudem spürbar mehr Raum als der Standard. Ein weiteres Highlight sind die Magnetstreifen am Eingang: Die Tür schließt damit meist fast geräuschlos – ideal, wenn du nachts raus musst und nicht mit einem lauten Reißverschluss durchs Zelt willst.

Outwell Maße und empfohlene Gruppierung im Innenraum des Tatonka Family Trek II.

Testurteil: Sehr gut (2026)



Kurzer Blick ins Zelt (Video)

Technische Daten Outwell Monterey 4 Air Zelttyp: Dreiteiliges Tunnelzelt

Dreiteiliges Tunnelzelt Personen: 4

4 Außenzelt: Outtex® 4000 Select (Polyester)

Outtex® 4000 Select (Polyester) Wassersäule: 4.000 mm

4.000 mm Luftschläuche: Rigid Air System

Rigid Air System Bodenplane: Doppelt beschichtetes, wasserdichtes Polyethylen

Doppelt beschichtetes, wasserdichtes Polyethylen Gewicht: ca. 20,8 kg

ca. 20,8 kg Preis: 879,95 € (UVP, Stand: Mai 2026)

879,95 € (UVP, Stand: Mai 2026) deutlich günstiger bestellbar hier

Sonstiges: zum Lieferumfang gehören Zelt, Luftpumpe, Heringe, Abspannleinen, Tragetasche. Das Zelt ist mit dem optionalen Outwell Canopy Tarp M erweiterbar

zum Lieferumfang gehören Zelt, Luftpumpe, Heringe, Abspannleinen, Tragetasche. Das Zelt ist mit dem optionalen Outwell Canopy Tarp M erweiterbar (alles Herstellerangaben) Weitere Zelt-Details im Herstellervideo

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.