Die besten Wandertouren für den Winter im Allgäu

Die Hörnergruppe ist wie geschaffen für Winterabenteuer. Sanft geschwungene Rücken verbinden mehrere Gipfel, die man wunderbar aneinander reihen kann – während der Blick über den benachbarten Allgäuer Hauptkamm schweift. Technisch und konditionell stellt sie keine höheren Anforderungen als die Tour zur Schwarzwasserhütte. In Ofterschwang (864 m) startet die erste Etappe der Hörnergruppenüberschreitung mit dem Aufstieg zur Bergkette. Auf und ab auf etwa 1600 m geht es zum Schwabenhaus.

Am zweiten Tag wartet mit dem Riedbergerhorn (1786 m) der Höhepunkt der Schneeschuhtour mit einem unglaublichen Panorama: Im Osten grüßen die Oberstdorfer Alpen unter anderem mit dem Nebelhorn, ein Stück weiter nördlich ragt markant pyramidenförmig der Grünten auf, der auch als der Wächter des Allgäus bezeichnet wird. Im Süden reicht die Sicht bis hinein in die Vorarlberger und Tiroler Alpenwelt. Richtung Westen streift der Blick über Balderschwang, das Ziel der Mehrtagestour – übrigens die kleinste Gemeinde Bayerns (218 Einwohner) und zugleich diejenige mit dem höchstgelegensten Ortskern Deutschlands (1044 m).

17,9 km, 1100 hm, 2 Tage