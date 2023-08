Wir sind hörbar nicht allein, auf dem Belchensteig, abends um sieben. Doch es sind nicht etwa Wanderer, die angelockt worden wären durch die sich hier immer wieder ergebenden Blicke in die Rheinebene und zu den benachbarten Vogesen. Die Geräusche kommen vielmehr aus den dichten Stellen des Waldes, der hervorragenden Schutz für Tiere bietet. "Wenn man leise ist, sieht man hier immer wieder Wild", sagt mein Begleiter Matthias, der Leiter der hiesigen Tourismusregion, in gedämpftem Ton. In nur zwei Tagen will er mir seine Heimat näherbringen, und so sind wir schon am Freitagabend, gleich nachdem ich im Belchenhotel Jägerstüble eingecheckt habe, zum ersten Highlight aufgebrochen.