<h3>Wie komme ich nach Ullapool?</h3><p>Mit Zwischenstopp in Amsterdam fliegt <a href="https://www.klm.com/" target="_blank" rel="nofollow" >KLM</a> von diversen Städten den winzigen Flughafen von Inverness mehrmals pro Woche an. Umweltschonender gelangt ihr per Bus nach Inverness, müsst aber je nach Abfahrtsort eine Reisedauer von etwa 40 Stunden in Kauf nehmen. Von Inverness verkehrt mehrmals täglich ein <a href="https://www.citylink.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow" >Bus</a> nach Ullapool.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Wie bewege ich mich vor Ort?</h3><p>Einen <a href="https://www.billiger-mietwagen.de/" target="_blank" rel="nofollow" >Mietwagen</a> am Flughafen von Inverness bekommt man ab 130 Euro pro Woche. Wer darauf verzichtet, kommt mit <a href="https://ullataxis.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow" >Ulla Taxi</a> zum Ausgangsort der Zweitageszelttour.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Wie kann ich mich auf der Tour orientieren?</h3><p>Die Wanderkarte für Gairloch & Ullapool im Maßstab 1:50 000 (OS Landranger 19) bekommt man hierzulande für 19,90 Euro. Der Outdoorshop in Ullapool hält ebenfalls Karten bereit. Die Touren verlaufen teilweise weglos, bei schlechter Sicht ist routinierter Umgang mit Navigationsmitteln (Smartphone-Apps, Karte und Kompass, GPS-Gerät) ein Muss.</p><h3>Der komplette Reisebericht zum Download</h3><blockquote><p>Es zieht uns in die Fannichs, eine 25 Kilometer südöstlich von Ullapool gelegene Gebirgsgruppe. 1110 Meter ragt ihr höchster Gipfel auf, der Sgùrr Mòr. Acht weitere Berge erreichen ebenfalls Höhen über 3000 Fuß (914,4 m) und zählen somit zu den 282 Munros in Schottland: nicht nur bei britischen Wanderern beliebte Gipfelziele. Laura und mich lockt vor allem der zehn Kilometer lange See Loch Fannich im Süden – von oben betrachtet soll er besonders schön sein, hat uns in Ullapool der Guide Ben Mueller erklärt.</p></blockquote><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Wo kann ich mich informieren?</h3><p><a href="https://www.walkhighlands.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow" >Walkhighlands</a> bietet top recherchierte Toureninfos mit GPS-Tracks und aktuellen Updates. Eine eigene App inklusive Kartenansicht ist zudem verfügbar. <a href="https://www.ullapool.com/" target="_blank" rel="nofollow" >Infos zu Ullapool</a>.</p><h3>Wann ist die beste Reisezeit?</h3><p>Zwischen Mai und September. Statistisch sind Mai, Juni und September verhältnismäßig regenarm.</p><h3>Brauche ich einen Guide?</h3><p>Beste Gebietskenntnisse und viel Erfahrung bieten Ben Mueller und Rosie Mckenzie. Ben kann als gebürtiger Berliner auch auf Deutsch zu Geologie, Geschichte, Fauna und Flora viel Spannendes erzählen. Zudem betreiben die beiden das B & B "Westlea House".</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Wo kann ich auf der Tour gut übernachten?</h3><p>Im kleinen Hotel <a href="https://www.theceilidhplace.com/" target="_blank" rel="nofollow" >The Ceilidh Place</a> in Ullapool erwarten euch hübsche Zimmer, ein Restaurant und ein Café. Günstiger übernachtet ihr im zugehörigen "Bunkhouse". Das<b> </b><a href="https://westlea-ullapool.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow" >Westlea House</a> mit seinen fünf liebevoll gestalteten Zimmern und dem gemütlichen Aufenthaltsraum möchte man kaum wieder verlassen.</p><h3>Wo kann ich gut einkehren?</h3><p>Die preisgekrönte Bude<b> </b><a href="https://www.seafoodshack.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow" >The Seafood Shack</a> bietet in der Sommersaison täglich wechselnde Fisch- und Meeresfrüchtegerichte aus lokalem Fang.</p><p>Nach Wandertouren sitzt, isst und trinkt (gute Bierauswahl) man gemütlich im <a href="https://theargyllullapool.com/" target="_blank" rel="nofollow" >The Argyll Hotel</a>.</p><p>Auf der abwechslungsreichen Karte des <a href="https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=bespokehotels.+com%2Fcaledonianhotel-ullapool&ie=UTF-8&oe=UTF-8" target="_blank" rel="nofollow" >Caledonian Hotel</a> werden auch Veganer fündig.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p>