Hohe Wellengänge und wuchtige Felsen Wandern mit Meerblick

Stefan Auth / imageBROKER via GettyImages

Stefan Auth / imageBROKER via GettyImages

Dingle Way (Irland)

Kilometerlange Sandstrände und zerklüftete Klippen, blühende Heide und stille Moore: Die Dingle-Halbinsel verzaubert mit irischer Natur wie aus dem Bilderbuch. Rund um den westlichsten Zipfel Europas leitet der gut ausgeschilderte Dingle Way (8 Etappen, 179 km, 2900 Hm) mit Start und Ziel in Tralee. Meist verläuft die Tour auf unschwierigen Wegen, doch an Tag sechs ist etwas Biss gefragt: Der Pfad schraubt sich steil auf die Schulter des 952 Meter hohen Mount Brandon – bei Nässe oder schlechter Sicht. Weitere Infos auf: thedingleway.ie