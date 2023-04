In diesem Artikel: Wie komme ich nach Kilpisjärvi?

Wie komme ich zurück?

Kilpisjärvi-Abisko in zehn Tagen – die Route

Wo kann ich mich informieren?

Wie kann ich mich orientieren?

Was sollte ich auf die Tour mitnehmen?

Die Packliste für den Nordkalottleden

Wo kann ich übernachten?

Wo kann ich gut einkehren?

Tipps von Redakteur Boris Gnielka

Der komplette Reisebericht zum Download

Weitere Tourentipps in Skandinavien

Wie komme ich nach Kilpisjärvi? Flug nach Tromsö (ab Frankfurt ca. 230 €, 3 h) und von dort mit dem Bus nach Kilpisjärvi (liput.matkahuolto.fi, ab 30 €, 3 h). Wer lieber fährt: via Stockholm nach Kiruna (von Hamburg ab 115 €, ca. 28 h). Von dort mit dem Bus nach Kilpisjärvi (2 x umsteigen, ca. 50 €, 6 h).

Boris Gnielka Rund drei Stunden braucht der Bus von Tromsö nach Kilpisjärvi.

Wie komme ich zurück? Am einfachsten und schönsten mit der Bahn oder dem Nachtzug von Abisko via Kiruna nach Stockholm (sj.se/en). Am schnellsten mit der Bahn nach Kiruna und von dort mit dem Flugzeug via Stockholm nach Deutschland (mehrmals täglich).

Kilpisjärvi-Abisko in zehn Tagen – die Route

1. Nach Norwegen

Von der Straße geht es durch den Mallan-Nationalpark, vorbei an einem hohen Wasserfall zum Dreiländer-Eck. Zeltplatz am See.

2. Hoch aufs Fjell

Durch kleinen Birkenwald auf das weite Fjell mit fantastischer Aussicht. Heikle Flussquerung an der Gappohütte (Brücke fehlt). Zelten vor der Njearrejohka-Watstelle.

3. Durch die Berge

Der Weg entlang der steilen Berge Njearrecazagaisi und Moskkugáisi ist spektakulär. Dahinter weites Grünland, zwei Watstellen, vorbei an der Rostahütte und hinauf zum Åslatjohka (durchwaten, zelten!).

4. Geröll und Sumpf

Steil hinauf über Geröll an schönen Seen, später über Gras und Kraut an der Daertahütte vorbei. Am Unnar Nannas sumpfig. Zelten hinter der Skaktaelva-Watstelle.

5. Im Øvre Dividal

Die längste Etappe führt durch viel Wald und betört mit schönen Ausblicken auf den tief eingeschnittenen, rauschenden Anjavasselva. Schöner Zeltplatz vor dem Zulauf des Vuomajohka (Brücke).

6. Zur Vuoma-Hütte

Es geht aus dem Wald hinauf aufs Fjell und vorbei an der prächtig gelegenen Vuomahütte. Einige Kilometer weiter schöne Zeltplätze.

7. Zum Altevatnet-See

Der Abstieg zur Gaskashütte und weiter zum See belohnt mit feinen Ausblicken und geht sich einfach. Guter Zeltplatz direkt am Ufer.

8. Der letzte Pass

Weiter am See entlang, durch den Ort Innset und über die Staumauer geht es aufs Fjell. Schöne Zeltmöglichkeiten oben auf dem Pass.

9. Über die Grenze

Abstieg zum Riksoelva (Watstelle, Brücke fehlt), nach kurzem Gegenanstieg geht's mit wunderschöner Aussicht hinunter nach Schweden, durch Wald und bis vor die Brücke über den Njuoreanunjálbmi.

10. Nach Abisko

Nach Querung der E10 führt der alte Eisenbahnweg "Rallarvegen" fast steigungslos bis zum Ziel.

Boris Gnielka Etappe 9: Blick auf den See Torneträsk und das Felstor Lapporten (Bildmitte, im Regen).

Wo kann ich mich informieren? Allgemeine Infos zu Hütten (und einer Mitgliedschaft im Norwegischen Wanderverein DNT): visitnorway.de. Für Schweden: visitsweden.de. Eine gute Übersicht über alle Etappen und Varianten des Nordkalottleden bietet die Seite fjaellwanderung.de

Wie kann ich mich orientieren? Die doppelseitig bedruckte, wasserfeste Karte von Calazo deckt die gesamte Tour ab (Fjällkarte C14: Treriksröset, Abisko & Kiruna, 20 €, 1:100 000, Art.: 9789188335241).

Was sollte ich auf die Tour mitnehmen? Neben üblicher Trekking-Ausrüstung mit Zelt, Kocher und Proviant empfehlen sich vor allem Trekkingstöcke und leichte, schnelltrocknende Schuhe für die Watstellen (Tipp: Meindl Pure Freedom, 130 €, 250 g/Paar).

Boris Gnielka Das sollte mit auf den Nordkalottleden.

Die Packliste für den Nordkalottleden Trekking-Rucksack (nicht im Bild)

Zelt mit Gestänge-Reparaturhülse

Schlafsack (Komfort-Temp.: ca. 0 °C)

aufblasbare Isomatte

Wärme- & Regenjacke, Regenhose

Handschuhe, Mütze, Stirnband

Wechselwäsche (2. Paar Socken!)

Necessaire mit Synthetikhandtuch

Flick-, Nähzeug, Tape

Powerbank, Ladekabel

Geldbeutel

Kocher und Brennstoff

Müsli, Fruchtpulver, Riegel, Schokolade

Fertigtüten, Kaffee, Tee

Becher, Besteck, Müslischale

Stativ und Kamera (nicht im Bild)

Toilettenpapier

faltbare Wasserflasche(n)

Wat-/Zeltschuhe

Wanderkarte, Notizbuch, Lesebrille

Wo kann ich übernachten? Hotels in Tromsö: Das "Paris des Nordens" hält viele schöne Hotels bereit. Relativ günstig, empfiehlt sich das zentral gelegene und ökozertifizierte Comfort Hotel Express. Preis pro DZ für 2 Personen zur Hauptsaison etwa 150 Euro. Zum Busterminal geht es von hier in vier Minuten.

Das "Paris des Nordens" hält viele schöne Hotels bereit. Relativ günstig, empfiehlt sich das zentral gelegene und ökozertifizierte Comfort Hotel Express. Preis pro DZ für 2 Personen zur Hauptsaison etwa 150 Euro. Zum Busterminal geht es von hier in vier Minuten. Selbstversorger-Hütten: Für die Selbstversorgerhütten am Weg benötigt man einen Schlüssel vom norwegischen Wanderverein DNT. Offen steht nur die Palnostugan auf der letzten Etappe (in Schweden).

Für die Selbstversorgerhütten am Weg benötigt man einen Schlüssel vom norwegischen Wanderverein DNT. Offen steht nur die Palnostugan auf der letzten Etappe (in Schweden). Abisko Turiststation: In der Fjällstation des schwedischen Wandervereins STF (Svenska Touristföreningen) treffen sich Kungs-und Nordkalottledenwandernde. Eine Übernachtung lohnt allein wegen der guten Küche (auch vegan). Es gibt einen Wasch- und Trockenraum sowie einen kleinen Shop. Wo kann ich gut einkehren? Wer gerne Fisch isst, kommt in der pittoresken Hafenstadt auf seine Kosten, ebenso Pizza- und Pasta- Fans. Guten Kaffee, leckere vegane Kuchen und Snacks gibt es im schönen Frø Cafe.

Tipps von Redakteur Boris Gnielka Reise ins Licht: Die Aurora Skystation oberhalb von Abisko lockt mit fantastischer Küche und bester Aussicht auf das Fjäll und in den (Sternen-)Himmel. Rauf und runter geht es bequem mit dem Sessellift.

Die Aurora Skystation oberhalb von Abisko lockt mit fantastischer Küche und bester Aussicht auf das Fjäll und in den (Sternen-)Himmel. Rauf und runter geht es bequem mit dem Sessellift. Auf Zeitreise: Im Polarmuseum in Tromsö erfährst du viel über historische Polarexpeditionen sowie über das Forschungstreiben von Fridtjof Nansen und Roald Amundsen.

Im Polarmuseum in Tromsö erfährst du viel über historische Polarexpeditionen sowie über das Forschungstreiben von Fridtjof Nansen und Roald Amundsen. Unter der Erde: In Kiruna lohnt sich eine Besichtigung des weltgrößten Eisenerzbergwerks. Hier wird seit Anfang des 20. Jahrhunderts Magnetit gefördert, dafür geht es rund 1300 Meter unter die Erde. Der komplette Reisebericht zum Download Der rund 800 Kilometer lange Weitwanderweg startet im norwegischen Kautokeino, quert ein Stück Finnland und schlängelt sich dann in südwestliche Richtung entlang der schwedischnorwegischen Grenze bis zum Örtchen Sulitjelma. Dabei überquert er rund 15 Mal die Grenze, die sich durch gelb angemalte Steinhaufen oder Betonklötze offenbart. Allerdings wollen wir nur von Kilpisjärvi in Finnland bis nach Abisko in Schweden gehen, den Rest kennen wir schon. Zehn Tage, so die Planung, sollten für das 180 Kilometer lange Teilstück locker reichen, denn der gut ausgetretene Pfad führt vorwiegend über sanft hügeliges Terrain, bleibt meist oberhalb der Baumgrenze auf einer Höhe zwischen 600 und 1000 Metern. Zeit kostet nur das Durchwaten der vielen Flüsse. Brücken gibt es kaum, Handyempfang selten und Proviant auch erst wieder in Abisko. Eigentlich schön: Trekking wie früher – ohne Netz und doppelten Boden, ohne Einkehrmöglichkeiten, weiche Betten und Social-Media- Geposte. Ohne Wetterbericht, Google Earth oder Sprachnavigation. Dafür mit 25-Kilo-Rucksack, knittriger Papierkarte und der Prise Ungewissheit, die eine Tour in rauen, einsamen Regionen ausmacht. Kurz: ein nettes kleines Abenteuer.

... den kompletten Artikel inklusive aller Tourentipps gibt es hier als PDF zum Download:

Kompletten Artikel kaufen Nordkalottleden aus Heft 05/2023 Reisestory und Tourentipps für den Nordkalottleden Sie erhalten den kompletten Artikel (10 Seiten) als PDF 1,99 € | Jetzt kaufen