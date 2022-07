Wandern abseits vom Massentourismus Unberührte Alpen-Wanderwege

Brione–Giumaglio (Schweiz)

Durch vier verträumte Tessiner Täler, an erfrischende Naturpools und über einen aussichtsreichen Pass führt die anspruchsvolle Wanderung (22,5 km, 1645 Hm) vom Valle Verzasca ins Valle Maggia. Aufgrund der langen Gehzeit von mindestens neun Stunden teilt man die Strecke am besten in zwei Etappen auf. Wer ohne Zelt losziehen möchte, übernachtet nach vorheriger Reservierung entweder in der Capanna Osola (1418 m) oder in der Capanna Alpe Spluga auf 1838 Metern Höhe. Wegbeschreibung und GPS-Daten: wegwandern.ch