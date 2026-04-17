Wie komme ich nach Freiburg und vom Bodensee wieder zurück?Nach Freiburg fahren regelmäßig ICEs. Von hier aus zu Fuß oder mit der Tram zum Schwabentor, dort beginnt die Beschilderung des Querwegs. Am Endpunkt in Konstanz fahren Regio-Züge zu verschiedenen größeren Bahnhöfen.Querweg Freiburg–Bodensee auf Komoot\n\t\t\t,\n\t\tWie komme ich auf Tour herum?Einige Streckenabschnitte können mit dem Bus abgekürzt werden. Wer nicht den gesamten Weg auf einmal gehen möchte, erreicht viele Etappenziele mit dem ÖPNV.Bei Übernachtungen im Hotel oder Gasthaus erhält man die Konus-Karte, mit der man kostenlos Bus und Bahn in der Region nutzen kann.Der komplette Reisebericht zum DownloadMenschen begegnen wir nur wenigen – die Hauptsaison liegt hinter uns, und an einem Montagvormittag sitzen die meisten wohl schon wieder im Büro. Immer wieder bleibt Schwenninger stehen, macht uns auf den Ruf eines Kolkraben aufmerksam oder die Brutstätte einer Wasseramsel. Einige Male führt der Weg durch hohe Felder rosa blühender Pflanzen. Drüsiges Springkraut ist das, wie Martin Schwenninger natürlich beantworten kann, als ich ihn darauf anspreche.\n\t\t\t,\n\t\tWann ist die beste Reisezeit?April bis Oktober, viele Streckenabschnitte können jedoch das ganze Jahr über begangen werden. Im Winter und Frühling sollte man sich über die Bedingungen in der Wutachschlucht informieren, diese ist bei Schnee und Glätte gesperrt.Wie kann ich mich auf Tour orientieren?Die Querweg-Raute (rot-weiß vor gelbem Grund) markiert verlässlich die Wege.Diese fünf Wanderkarten im Maßstab 1:25 000 decken den Weg ab: W247 Freiburg im Breisgau – ZweiTälerLand, Glottertal, Kandel; W258 Titisee-Neustadt – Feldberg, Schluchsee, St. Blasien, W259 Blumberg – Wutachschlucht, Donaueschingen, W268 Singen (Hohentwiel) – Hegau, Höri, Eng, W269 Konstanz – Bodanrück, Überlinger See, Stockach.Allgemeine touristische Informationen und viele Unterkünfte finden sich auf der Website von Schwarzwald-Tourismus. Wanderspezifische Infos gibt der Schwarzwaldverein.\n\t\t\t,\n\t\tWie ist der Tourcharakter?Der Querweg verläuft meist auf gut begehbaren Wald- und Forstwegen, teilweise auf schmalen Pfaden. Es gibt immer wieder steilere An- und Abstiege.Wo kann ich auf Tour einkehren?Auf den ersten drei Etappen kommt man immer wieder an Ortschaften vorbei, wo es Einkaufs- oder Einkehrmöglichkeiten gibt. Auf Etappe 4 empfiehlt es sich, Proviant für Mittags einzupacken, vor Blumberg gibt es kein Lebensmittelgeschäft. Auf Etappe fünf bis acht gibt es in den Übernachtungsorten Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten.\n\t\t\t,\n\t\tWo kann ich auf Tour übernachten?Entlang des Weges finden sich auf jeder Etappe Hotels oder Gasthäuser. Empfehlenswert ist unter anderem der Gasthof Adler in Buchenbach, ein gemütlicher Schwarzwald-Gasthof mit urigen Zimmern. Die Atmosphäre ist freundlich und herzlich, es gibt ein eigenes Restaurant mit gutbürgerlicher Küche. Auch das Hotel Coucou in Titisee ist ein Tipp: Modernität trifft auf Schwarzwald-Charme. Eigene Sauna. Großzügiges Frühstücksbuffet. Wer zelten möchte, muss die Etappen teilweise anpassen. Campingplätze gibt es zum Beispiel in Freiburg, Titisee, Engen und Konstanz. Trekkingcamps bieten naturnahe Möglichkeiten, sein Zelt aufzustellen (z. B. in Blumberg). Buchung erforderlich!Auf one-night-camps.de finden sich individuelle Plätze fürs Zelt.Acht Tage dauert die Tour über den Schwarzwald bis nach Konstanz. Lauschige Pfade und gemütliche Unterkünfte machen sie zum Genuss.\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t