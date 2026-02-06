Der West Highland Way: Eine der bekanntesten und schönsten Wanderungen Schottlands

Wie komme ich zum West Highland Way? Von Frankfurt kommt man mit dem Auto in 17 Stunden nach Milngavie (10 Kilometer nördlich von Glasgow, dem Startpunkt des West Highland Way, mit dem Zug kann man es in 11 Stunden schaffen.

Ab Fort William mit dem Zug via West Highland Line in 4 Stunden auf einer der spektakulärsten Bahnstrecken der Welt oder in 3 Stunden mit dem Bus zurück nach Glasgow.

Wie kann ich mich auf Tour orientieren? Die Wanderstrecke ist sehr gut markiert und einfach zu finden, die Wege sind in gutem Zustand. Bei starken Regenfällen kann der Abschnitt am Ufer des Loch Lomond überschwemmt sein. Der Handyempfang entlang des gesamten Trails ist gut, der Weg auf allen gängigen Trekking-Apps zu finden.

Die gesamte Tour bei Komoot

Wann ist die beste Reisezeit? Von Mai bis September ist das Wetter am mildesten, die Tage sind am längsten. Wer die Mücken meiden möchte, sollte nicht im Juli oder August aufbrechen. Für eine weniger überfüllte Wanderung sind der Mai und der September empfehlenswert. Am ruhigsten wird es im Herbst von September bis Anfang November, wobei September der regenärmste Monat ist. November bis Februar ist der Weg nur für erfahrene Wanderer geeignet, die mit Schnee und Eis umgehen können.

Lisa Röhtig

Der komplette Reisebericht zum Download Blau. Tiefes, sattes Blau. Kein Himmelblau wie das Firmament über mir, eher ein ruhiges Azurblau wie in der schottischen Flagge. Die riesige Fläche zu meinen Füßen erstreckt sich wie eine lange Zunge zwischen kegeligen Hügeln hindurch in die Ferne – der Loch Lomond ist mit 40 Kilometer Länge der größte See Schottlands. Vom grünen Rücken des Conic Hill schaue ich am zweiten Tag unserer Tour auf das malerische Gewässer, das sich geografisch wie auch visuell in zwei Hälften teilt: Die Highland Boundry Fault, eine Grenzverwerfung, trennt die flachen Lowlands im Süden von den rauen Gipfeln der Highlands im Norden. Endlich liegen die Berge vor mir und ich spüre, wie die Vorfreude das Blut schneller durch meine Adern pumpt.

Wo kann ich auf Tour übernachten? Entlang der Route gibt es einige Campingplätze, Behelfscampingplätze ohne sanitäre Einrichtungen, BnB, Herbergen und Hotels. Wildes Zelten ist mit weitem Abstand von Häusern erlaubt, für den Teil des West High-land Ways am Loch Lomond allerdings zeitlich und örtlich eingeschränkt. Einige Übernachtungstipps:

The Buchanan Arms:Landhaushotel mit eleganten Zimmern, dem gemütlichen Guy’s Restaurant und einer großen Auswahl an Getränken in der hübschen Sun Lounge & Bar.

Rowardennan Hotel: Am schönen Ufer des Loch Lomond mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, schottisches Frühstück, Snacks, Mittag- und Abendessen in der urigen Clansman Bar.

Ardlui Hotel: Gemütliche 3-Sterne-Unterkunft am Nordufer des Loch Lomond mit Restaurant, zwei Bars, einer Außenterrasse und einem Biergarten am Seeufer.

Inveroran Hotel: Sehr gemütliches Hotel in einsamer Lage in Bridge of Orchy kurz vor dem Rannoch Moor. Mit sehr freundlichen Gastgebern, gutem Essen und vielfältigem Frühstücksangebot sowie einem eigenen kleinen Shop.

Kingshouse Hotel: Das ikonische Hotel mit komfortablen Zimmern oder einfacheren Schlafplätzen in einer Art Herberge liegt wunderschön. Feine Highland-Gerichte und vegane Menüs im Kingshouse Restaurant. Hinzu kommen eine eigene Bar und das saisonal geöffnete Pub "The Way Inn".

Lisa Röhtig Das Tigh Na Cheo Guest House

