Mit der Fähre in den hohen Norden

Mit der Fähre von Deutschland nach Skandinavien startest du entspannt in den Urlaub – ohne Stau, mit frischer Seeluft und oft schon mitten im Reisefeeling an Bord. Von verschiedenen deutschen Häfen aus erreichst du bequem Dänemark, Schweden oder Norwegen und kannst dabei flexibel wählen, was zu deiner Route passt: schnelle Verbindungen für den direkten Sprung nach Skandinavien oder längere Überfahrten mit Kabine, Restaurant und Ausblick inklusive.

In dieser Fährenübersicht findest du die wichtigsten Routen ab Deutschland, inklusive typischer Fahrzeiten, Abfahrtshäfen und praktischer Hinweise für die Planung. So kannst du Preise und Verbindungen besser vergleichen, deine Anreise optimal timen und die passende Überfahrt für Auto, Camper, Motorrad oder Fahrrad auswählen.

Skandinavien Fjord Line

Visitnorway.com Mit der Fähre in den Norden



Vom dänischen Hirtshals nach Stavanger (ca. 11 Stunden) und per Inlandsroute von Stavanger nach Bergen (ca. 6,5 Stunden) fährt die Fjord Line. Alternativ kann man auch direkt von Hirtshals nach Bergen (ca. 12 Stunden) fahren. Die genauen Kosten variieren je nach Saison, Verfügbarkeit und gewählter Kabine oder Sitzplatz. Spezielle Angebote, wie z.B. Autopakete inkl. Ruhesessel, werden ab ca. 115 € angeboten.

Schneller in Norwegen ist man mit der Express-Fähre (März bis Oktober) von Hirtshals nach Kristiansand (2 Std. 25 Min.). In der Hochsaison fährt sie bis zu viermal täglich. Die Preise für eine einfache Fahrt mit dem Auto beginnen für Frühbucher ab etwa 51 €.

Wer alle vier Orte ohne Auto besichtigen möchte, kann die entspannte Fährreise ab Hirtshals über, Kristiansand und Stavanger bis nach Bergen buchen.

Optimal für Reisen zu Westnorwegens Fjorden. Wer es auf den 600 Meter abfallenden Preikestolen abgesehen hat, bucht Stavanger.

TT-Line Bis zu viermal täglich verbindet die TT-Line Travemünde, einen Stadtteil von Lübeck, und Trelleborg in Südschweden (8 Stunden). Fußgängertickets gibt es in der Hauptsaison ab 59 €.

Wer weiter östlich nach Trelleborg übersetzen will, tritt die Reise in Rostock an (bis zu acht Abfahrten/Tag, 6 Stunden, ab 49 €). Während der Hauptsaison auf vielen Fähren kostenlose Kinder-Animation.

Wer auf seiner Rückreise flexibel sein möchte, kann mit der TT-Line FLEX-Option ab 15 € pro Strecke bis 24 Stunden vor Abfahrt gebührenfrei online umbuchen oder stornieren.

Neue Route: Von Travemünde nach Karlshamn, eine Stadt in Südschweden. Die ersten Abfahrten sind bereits für Ende April ab 182 € buchbar.

OPTIMAL FÜR (Rad)-Touren in Südschweden. Langstrecken-Wanderer gehen die 89 Etappen des 1000 Kilometer langen Skåneledens an.

Stena Line Wer von Kiel nach Göteborg und seinen Schärengarten entdecken möchte, kann mit Stena eine Überfahrt buchen. Da die Strecke 14 Stunden dauert, lohnt sich eine Nachtfahrt. Hier beginnen die Preise Ab 239.60 € für eine einfache Fahrt für ein Auto, Fahrer und Kabine.

Alternativ setzt man ab Rostock nach Trelleborg über (6 Stunden, ab 66.40€ einfache Fahrt für ein Auto inkl. Fahrer). Diese fährt täglich bis zu sechs Mal am Tag oder in der Nacht.

Optimal für Paddeltouren im Dalsland und Wanderungen im Store-Mosse- Nationalpark (Göteborg), (Rad-)Touren in Südschweden.

Color Line Von Kiel nach Oslo kommt man mit der Color Line in ungefähr 20 Stunden, täglich um 14 Uhr geht’s los. Autopakete beginnen bei 155 € pro Person, inbegriffen ist die Übernachtung in einer Standard-Innenkabine mit 4 Personen.

Weitere Routen der Reederei: von Hirtshals nach Kristiansand (3,15 Stunden) oder Larvik (3,45 Stunden), Autopakete pro Personen kosten ab 49 €, ohne Auto ab 34 € pro Person.

Scandlines Von Deutschland nach Dänemark und weiter nach Schweden: Darauf haben sich die Scandlines spezialisiert. Am schnellsten geht es nach Dänemark von Puttgarden nach Rødby (45 Minuten, Abfahrt alle halbe Stunde). Die Preise beginnen ab 53 € inkl. Fahrzeug. Online sind sie günstiger als vor Ort!

Alternativ fährt man von Rostock nach Gedser (¬2 Stunden, 9-mal am Tag, ab 72 €).

Wer nach Schweden weiter will (per Fähre nach Helsingborg oder via Öresundbrücke), bucht das Kombiticket ab 100 €.

Optimal für Entspannte Radtouren auf Lolland und Falster und eine Anreise nach Schweden mit Zwischenstopp in Kopenhagen.

Finnlines Sechs Mal die Woche legt ein Schiff der Finnlines um drei Uhr morgens in Travemünde ab, um 30 Stunden später in Helsinki anzudocken. Ein Autopaket für 2 Personen inkl. Kabine starten im STANDARD-Tarif ab 588 €. An Board gibt es jede Menge Beschäftigungen wie Gym, Massagen, Shops, Sauna, Whirlpool, Buffet, Bar und Café.

Alternativ geht’s auch von Travemünde nach Malmö mit einer Tagesfahrt für zwei Personen ab 177 €. Mit den Frühbucherpreisen im SPECIAL-Tarif gibt es die günstigsten Preise.

Optimal für Trips mit dem Auto oder Wohnmobil auf die Seenplatte. Finnlines bietet die einzige Direktverbindung nach Finnland.

Bornholmslinjen Mit der Direktfähre ab Sassnitz (Rügen) erreicht man Rönne, eine kleine Stadt auf der dänischen Insel Bornholm in nur 3 Stunden und 20 Minuten. Tickets gibt es ab nur 69 €.

Fähren Richtung Skandinavien

Britische Inseln Brittany Ferries Von Frankreich in die UK geht es von Le Havre bis runter nach St. Malo mit der Fähre Richtung Portsmouth. Die Fahrten dauert zwischen 6 und 11 Stunden, je nach Verbindung und beginnen bei £83. Von Roscoff geht’s in 9,5 Stunden bis zu acht Mal pro Woche nach Plymouth. Die Tickets für die Fähre starten ab £117. Eine Alternative ist es von Cherbourg nach Poole zu reisen. Die Fahrt dauert 4 Stunden und 45 Minuten und kostet ab £83.

Fähren Richtung Britische Inseln