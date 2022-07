Mecklenburg-Vorpommern - Peene Kanuwandern auf dem „Amazonas des Nordens“

Wie komme ich nach Mecklenburg-Vorpommern?

Wer die ganze Peene paddeln will, startet in Malchin 180 Kilometer nördlich von Berlin. Man kommt nicht nur mit dem Auto hin – mit der Bahn schafft man es von Berlin-Gesundbrunnen mit Umsteigen in Neustrelitz und Neubrandenburg in zweieinhalb Stunden.

Wie komme ich vor Ort herum?

Am Ende der Kanutour in Anklam geht es mit der Bahn über Pasewalk wieder zurück nach Malchin, Fahrtdauer 2 Stunden. Wer mit dem Leihboot auf Tour war, vereinbart den Rücktransport mit dem Anbieter.

Wie anspruchsvoll ist die Tour auf der Peene?

Die Peene erweist sich als gutmütiger Fluss, mit dem auch Neulinge klarkommen. Auf der ersten Etappe über den Kummerower See ist aber jederzeit mit starkem Wind und Wellen zu rechnen, die ein Boot zum Kentern bringen können. Wer sich damit unsicher fühlt, steigt zur zweiten Etappe ein: ab Verchen. Schwimmen muss man in jedem Fall können, eine Schwimmweste trägt man natürlich auch.

Unsere komoot-Tourenkarten für eine Paddeltour auf der Peene gibt es hier:

Wann ist die beste Reisezeit?

Im Frühjahr außerhalb der Oster-und Pfingstferien und zur Nachsaison im September.

Wo kann ich mich informieren?

20 Kanutouren stellt detailliert und mit einer Menge nützlicher Zusatzinfos der »Kanu Kompass Mecklenburg- Vorpommern« vor. Die Peene ist natürlich auch dabei. Thomas Kettler Verlag, 2020, 22,90 Euro. Allgemeine touristische Informationen gibt die Website von Mecklenburg-Vorpommern: auf-nach-mv.de. Weitere Fakten zum Paddeln auf der Peene auf flussinfo.net

Wo kann ich ein Kanu leihen?

Die Kanustation Loitz liegt bei Flusskilometer 43 – optimal für alle, die ihre Fahrt in der Mitte aufnehmen wollen. Sie gehört zum Amazonas Camp, einem entspannten Campingplatz an der Peene. Das Einerkajak kostet 30 Euro pro Tag, Wochentarif 140 Euro (urlaub-peenetal.de). Bei Start in Malchin bietet sich der Verleih des Malchiner Kanu-Clubs an, Preise für das Einerkajak gestaffelt ab 26 Euro (ein Tag) bis 95 Euro (eine Woche). malchiner-kanu-club.de

Wo kann ich während meiner Reise übernachten?

Wasserwanderrastplätze: Eine Anlandemöglichkeit, eine Wiese zum Zelten, eine Dusche: Die zwölf Wasserwanderrastplätze an der Peene sind einfach, preiswert (Person samt Zelt um die 10 Euro/Nacht), und sie machen das Paddeln wunderbar unkompliziert. Die leichteste Möglichkeit, sie zu finden: auf Google Maps »Wasserwanderrastplatz Peene« eingeben.

Eine Anlandemöglichkeit, eine Wiese zum Zelten, eine Dusche: Die zwölf Wasserwanderrastplätze an der Peene sind einfach, preiswert (Person samt Zelt um die 10 Euro/Nacht), und sie machen das Paddeln wunderbar unkompliziert. Die leichteste Möglichkeit, sie zu finden: auf Google Maps »Wasserwanderrastplatz Peene« eingeben.

Breit machen: Am Ende von Etappe vier biegt man von der Peene links ab in die Swinow, um nach einem Kilometer zum (sehr schönen) Wasserwanderrastplatz Gützkow zu gelangen. Wer stattdessen nach 400 Metern rechts in einen schmalen Kanal einfährt, gelangt zum Fachwerkhof Villa Eden, wo man sich mit bis zu vier Personen in einer Ferienwohnung breit machen kann. 150 Euro/ Nacht, villa-eden.com

Wo kann ich an der Peene essen und einkehren?

in Loitz: Sollte einen auf halbem Weg der Campingküchen-Blues erwischen, dann im Hafen von Loitz ins Restaurant Korl Loitz einkehren und gutbürgerlich genießen. restaurant-loitz.de

Sollte einen auf halbem Weg der Campingküchen-Blues erwischen, dann im Hafen von Loitz ins Restaurant Korl Loitz einkehren und gutbürgerlich genießen. restaurant-loitz.de

in Neetzow-Liepen: Von Ragout fin bis Zander – der Gutshof Liepen macht Appetit mit seiner Karte, die Preise bleiben moderat. Auch übernachten kann man hier. gutshof-liepen.de

Jens Klatt In fünf Tagen lässt sich die Peene bequem von der Quelle bis zur Mündung hinabpaddeln.

Die Etappen unserer Paddeltour auf der Peene

1. Malchin – Verchen

Am Schwimmsteg des Malchiner Kanuvereins über den Peene-Kanal in den Kummerower See. Bei Nordostwind hält man sich nun ans Ostufer. Vorbei am Sommersdorfer Kanuverleih und dem Ort Gravelotte zum Wasserwanderrastplatz, der sich gleich hinter der Einfahrt in die Peene auf der rechten Seite findet, gegenüber dem Gasthof Aalbude.

Länge 17,86 km Dauer 4:27 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 3 Meter Höhenmeter absteigend 4 Meter Tiefster Punkt -1 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.