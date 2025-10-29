<p>Die Westküste Kanadas zieht Outdoor-Enthusiasten mit ihren spektakulären Landschaften in ihren Bann. Hier wechseln sich hohe Berge, üppige Regenwälder und weite Küstenabschnitte ab, die zu aufregenden Erkundungstouren einladen. Wanderungen durch den pazifischen Regenwald, Erfrischungen in klaren Bergseen oder anspruchsvolle Trekkingtouren gehören zu den Highlights dieser Region. Besonders faszinierend ist die enorme Tiervielfalt, die hier heimisch ist: Grizzlybären, Wale, Elche und majestätische Seeadler begegnen dir in freier Wildbahn. Diese Mischung aus außergewöhnlicher Natur, vielfältigen Erlebnismöglichkeiten und einer reichen Tierwelt macht die Westküste Kanadas zu einem unvergleichlichen Ziel für alle, die das Abenteuer suchen.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p>Vor allem die Westküste Kanadas bietet Outdoor-Fans eine Fülle an Wildnisabenteuern – fünf der schönsten stellen wir euch in dieser PDF-Sammlung vor:</p><h3>Das "Best of Kanada"-Dossier beinhaltet folgende Tourenartikel:</h3><ol class="text"><li>Wandern im Banff Nationalpark, Alberta: die Trekking-Highlights von Lake Louise bis Skoki Valley.</li><li>Wilde Rocky Mountains: Vier Tage Trekking im Yoho-Nationalpark</li><li>Abenteuer Chilkoot Trail: In der Wildnis des Yukon/Alaskas hat sich schon so mancher Goldgräber die Zähne ausgebissen</li><li>Vancouver: Aus der Stadt in die Wildnis in nur wenigen Minuten</li><li>Vancouver Island: Trekkingtour auf dem North Coast Trail</li><li>Abenteuer in Kanada: Der Sunshine Coast Trail</li><li>Trekkingtour auf dem Juan de Fuca Marine Trail</li><li>Dianne Whelan im Interview: 6 Monate auf dem Trans Canada Trail</li></ol><p>Ihr spart bis zu 4 Euro gegenüber dem Kauf der Einzelartikel!</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p></p><p><b>Weitere Kanada-Tipps hier:</b></p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p>