Pinien, Buchten und blaues Meer An der Amalfiküste südlich von Neapel

Hier an der Westküste Italiens wandert man sechs Tage lang an Steilklippen entlang, durch malerische Dörfer und unter blühenden Zitronenbäumen.

Lage & Charakter der Tour

Einmal entlang der Amalfiküste geht es in sechs Tagesetappen auf dem Amalfiwanderweg / alta via CAI-300 von Salerno bis nach Sorrent. Plant man noch zwei Tage für An- und Abreise ein, bietet sich die Tour für einen 8-tägigen Wanderurlaub an. An der Amalfiküste erlebt man die Quintessenz der Romantik Italiens: Pinien, Palazzi, Buchten und blaues Meer. Vor- oder nach dem Wanderurlaub lohnt sich zudem ein Stopp in Neapel.

Beste Zeit: Die Wanderroute ist aufgrund der milden Temperaturen das ganze Jahr machbar, besonders empfehlen sich aber die Monate April, Mai, September und Oktober. Dann ist zumindest keine Hochsaison – auch wenn die Preise besonders in Orten wie Amalfi oder Positano immer gepfeffert sind. Vorab sollte man sich zudem mit den entsprechenden GPX-Daten ausstatten, da einige Waldwege oder verwinkelte Gassen die Orientierung erschweren.

Wie komme ich an die Amalfiküste?

Aus mehreren deutschen Städten gehen Flüge direkt nach Neapel. Von dort per Zug weiter nach Salerno und per Bus nach Raito. Länger, aber schöner ist die Zug-Anreise. Von München fährt man direkt nach Verona – ein wunderbarer Zwischenstopp. Am nächsten Tag mit nur einmal Umsteigen in Bologna nach Neapel (trenitalia.com).

Wie bewege ich mich vor Ort fort?

Wer abkürzen möchte, nimmt an der Amalfitana den Bus ins nächste Dorf (sitasudtrasporti.it). Noch mehr Aussicht hat man nur auf der Fähre entlang der Küste (travelmar.it). Auch von Sorrent zurück nach Neapel ist sie die schönste Option.

Wie kann ich mich orientieren?

Wir sind der Route gefolgt, die der Weitwanderer Frank Ehlers auf amalfi-wanderweg.de beschreibt. Unbedingt die GPX-Daten für eine Navi-App auf dem Smartphone herunterladen! Denn manchmal ist der Weg im Wald oder im Gewirr der Gassen schwer zu finden. Zum Teil verläuft er auf dem markierten Fernwanderweg CAI 300 des italienischen Alpenvereins. Die CAI-Karten (1:25 000) lassen sich von caimontilattari.it herunterladen.

Wo kann ich mich informieren?

Wire empfehlen den Rother Wanderführer "Golf von Neapel" mit Dutzenden Wanderungen an der Amalfiküste (14,90 Euro). Mehr Kulturgeschichte im Reiseführer "Golf von Neapel" aus dem Michael Müller Verlag (20,90 Euro).

Gibt es Guides vor Ort?

Enzo Barba über cartotrekking.com, Halbtagstour pro Gruppe ab 150 Euro. Anna Naclerio führt Wandertouren auf Deutsch: annanacle rioguida@gmail.com, für Gruppen bis zehn Gästen ab 120 Euro.

Wo kann ich am besten übernachten?

Achtung: Hochsaison! Die Preise sind im Sommer gepfeffert, besonders in Orten wie Amalfi und Positano. Tipp: in den Bergdörfern übernachten. Und die beste Zeit zum Wandern ist sowieso im April, Mai, September und Oktober.

Fabian Weiss Wanderer werden im »Chiosco del sentiero degli dei« mit geeistem Zitronensaft empfangen.

Wo kann ich an der Amalfiküste einkehren?

Aus dem Meer: Das Restaurant La Botte in Minori wird gerühmt für Pizza und Meeresfrüchte. Tel. 00 39/0 89/87 78 93

Mitten in Amalfi, ausgezeichnete Küche: amalfitrattoriadamaria.com Fein süß: Seit 1830 residiert die Pasticceria Pansa am Domplatz von Amalfi, schon Richard Wagner aß hier Kuchen. Unter Kronleuchtern und Spiegeln mit Goldschrift kostet man süße Kreationen wie die Delizie al Limone. pasticceriapansa.it

An der Amalfiküste entlang – 6 Touren im Detail

1. Raito – Maiori

In Raito gegenüber der Kirche einen Treppenweg hinauf und links ab nach Albori. Durchs Dorf, leicht bergauf und auf dem rot-weiß markierten Pfad in den Wald hinauf. An einer Wasserstelle rechts und hinauf in den Sattel am Monte Falerio. Nach Nordwesten zur Capella Vecchia, dort dem CAI 300 nach links folgen, zum Santuario della Madonna Avvocata, hinab nach Maiori.

Länge 10,89 km Dauer 5:11 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 816 Meter Höhenmeter absteigend 960 Meter Tiefster Punkt 167 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.