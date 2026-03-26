Trekkingcamps Schwarzwald und weitere starten in die Saison

Du träumst davon, dein Zelt mitten im Wald aufzuschlagen, den Geräuschen der Natur zu lauschen und unter dem Sternenhimmel einzuschlafen? Wildcampen ist in Deutschland nur sehr eingeschränkt erlaubt, aber eine fantastische Alternative erobert hierzulande immer mehr Herzen von Outdoor-Fans: Trekkingcamps! Diese legalen, naturnahen Zeltplätze bieten die perfekte Mischung aus Abenteuer und Sicherheit.

Der Schwarzwald – ein Paradies für Trekking-Freunde In zahlreichen, offiziell ausgewiesenen Trekking-Camps im Nord- und Südschwarzwald kannst du von Mai bis Oktober ganz legal übernachten. Die Camps verteilen sich über den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, den Nationalpark Schwarzwald und den Naturpark Südschwarzwald. Die Buchungsplattform für die Saison 2026 ist seit dem 16. März geöffnet, und erfahrungsgemäß sind beliebte Termine an Wochenenden und in den Ferien schnell vergriffen, also schnell den Kalender checken!

Das Konzept ist bewusst einfach gehalten und verspricht Natur pur. Die Camps liegen alle abseits der Ortschaften, sind nur zu Fuß zu erreichen und bieten eine minimalistische Ausstattung:

Stellplätze für bis zu drei Zelte

eine Feuerstelle für das abendliche Lagerfeuer (bitte immer die aktuelle Waldbrandgefahr beachten!)

ein kleines Toilettenhäuschen Mehr nicht. Wasser und Verpflegung musst du selbst im Rucksack mitbringen, und deinen Müll danach selbstverständlich wieder mitnehmen! Diese Reduktion auf das Wesentliche macht den besonderen Reiz der Trekkingcamps aus. Für dein Abenteuer zahlst du pro Zelt und Nacht eine Gebühr.

David Schultheiß Die Wege zu den Trekkingcamps Schwarzwald führen in stille und verborgene Waldstücke. Die GPS Daten bekommst du nach Buchung.

Der Weg lohnt sich: Sanfte Hügel, dunkelgrüne Fichten-, Tannen- und Buchenwälder erwarten den Wanderer vor allem in der Region Nordschwarzwald. Stille Moore, tiefe Karseen und traumhafte Ausblicke. Kein Wunder, dass hier auch ein echter Fernwanderklassiker entlangführt: der Westweg Pforzheim–Basel. Ungefähr zwischen den Camps Erdbeerloch und Camp Grimbach (s.u.) ähnelt sein Verlauf dem der Camp-Trekkingroute. Doch gleich, ob nur eine Wildnis-Nacht oder mehrtägiger Zelt-Trek, das Mikroabenteuer entfaltet Robinson-Crusoe-Charme.

null (D) Trekking-Camp Grimbach WC vorhanden WC vorhanden Feuerstelle vorhanden Offenes Feuer erlaubt

Gleiches gilt für die urigen kleinen Naturzeltplätze im Südschwarzwald, am Weitwanderweg Albsteig bei St. Blasien, Menzenschwand und Dachsberg im Südschwarzwald. In jedem dieser 11 Camps kommen ebenfalls bis zu drei Zelte unter, die Ausstattung umfasst eine Feuerstelle und eine Komposttoilette.

5 weitere Top-Regionen für dein Trekking-Erlebnis Nicht nur der Schwarzwald lockt mit legalen Zeltplätzen im Wald. Hier sind fünf weitere fantastische Regionen, die du schon jetzt – oder in Kürze – für die Saison 2026 buchen kannst:

1 Boris Gnielka Sächsische Schweiz: Weitwandern mit Biwakplätzen & Trekkinghütten Der Forststeig ist eine der spannendsten Trekking-Routen in Deutschland: du bist mehrere Tage im Elbsandsteingebirge unterwegs und nutzt unterwegs Biwakplätze und Trekkinghütten. Statt klassischer Reservierung funktioniert das System über Trekkingtickets – praktisch, wenn du auf Tour gern flexibel bleibst. Saison: 1. April – 31. Oktober

Preis: ca. 10€ /Nacht / Person

ca. 10€ /Nacht / Person Buchung: Trekkingticket vorab besorgen; Nutzung/Entwertung erfolgt vor Ort

Trekkingticket vorab besorgen; Nutzung/Entwertung erfolgt vor Ort (Stand: März 2026) 2 nlphh.de / Konrad Funk Hunsrück-Hochwald: Trekkingcamps mit Nationalpark-Flair Du willst Naturpark-Feeling plus "richtig wild" – aber legal? Dann sind die Trekkingcamps im Nationalpark Hunsrück-Hochwald spannend. Hier übernachtest du in drei Camps (Keltenlager, Drachenlager, Wolfsheulen) mit je 2 Plattformen für Zelte – schlicht, ruhig und gut als Etappenstopps auf Mehrtagestouren geeignet (z.B. rund um den Saar-Hunsrück-Steig). Die vier Trekkingcamps im Soonwald (am Soonwaldsteig) sind ebenfalls nicht weit weg. Saison: 1. April bis 31. Oktober

1. April bis 31. Oktober Preis: 15 Euro je Plattform

15 Euro je Plattform Buchung: vorab online

vorab online (Stand: März 2026) 3 Daniel Geiger Pfälzerwald - der Trekking-Klassiker in Deutschland Der Pfälzerwald zählt zu den beliebtesten Trekking-Regionen Deutschlands – und das nicht ohne Grund: 15 Trekkingplätze verteilen sich über das Biosphärenreservat, meist weit weg von Ortschaften. Perfekt, wenn du tagsüber auf stillen Waldwegen unterwegs sein willst und abends einen festen, legalen Spot zum Zelten suchst. Saison: 1. April – 31. Oktober

1. April – 31. Oktober Preis: 18 € pro Zelt/Nacht (1–3 Personen)

18 € pro Zelt/Nacht (1–3 Personen) Buchung: online; Koordinaten erhältst du nach der Buchung

online; Koordinaten erhältst du nach der Buchung (Stand: März 2026) 4 trekkingspessart.de Spessart: Wald, Ruhe, Reduktion aufs Wesentliche Wenn du auf "Wald pur" stehst, ist Trekking im Spessart ebenfalls eine schöne Option: offiziell ausgewiesene Plätze, bewusst minimalistisch – und du bist schnell mitten in der Ruhe des Mittelgebirges. Wichtig: Du bist komplett autark unterwegs – Wasser und Verpflegung kommen in den Rucksack, Müll wieder mit zurück. Saison: 1. April – 31. Oktober

1. April – 31. Oktober Preis: 15 € pro Zelt/Nacht

15 € pro Zelt/Nacht Buchung: online über TrekkingSpessart

online über TrekkingSpessart (Stand: März 2026) 5 Fabian Weiss Eifel - Naturlagerplätze zwischen Venn, Wald und weitem Himmel Die Eifel ist ideal, wenn du Trekking mit weitem Landschaftsgefühl kombinieren willst – Wälder, Moore, Höhenzüge und viele ruhige Abschnitte. Übernachtet wird auf ausgewiesenen Naturlagerplätzen, meist mit sehr reduzierter Ausstattung (typisch: Plattform und Komposttoilette – je Platz leicht unterschiedlich). Saison: 1. April – 31. Oktober

1. April – 31. Oktober Preis: 15 € pro Zelt/Nacht

15 € pro Zelt/Nacht Buchung: online

online (Stand März 2026; wird gerade noch angepasst und freigeschaltet)