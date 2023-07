Martin Hämmerle ist ein bäriger Typ, es leuchtet jedenfalls sofort ein, dass er Urenkel eines der letzten Flößer im Schwarzwald ist. Und auch er hat einen naturnahen Job: Er arbeitet als Schwarzwald-Guide. Wir wandern gemeinsam los, gleich von meiner Unterkunft, dem Stadthotel Engel in Ettlingen. In meinem Rucksack steckt ein üppiges Lunchpaket. Auch wenn wir gestern noch ganz hervorragend im Restaurant Erbprinz gegessen haben – ich werde den Proviant brauchen, denn Martin und ich wollen heute um die 20 Kilometer wandern, auf dem Weg Albtal. Aussichten, eigentlich ein Fernwanderweg von 101 Kilometern. Wir haben uns an diesem strahlenden Maientag die erste Etappe vorgenommen, nach Frauenalb. Sechs Stunden und knapp 600 Höhenmeter trennen uns vom Ziel, aber die Zeit vergeht wie im Flug, denn Martin erweist sich als ein wandelndes und wanderndes Lexikon. Vom Gelände der Landesgartenschau, dem Horbachpark, führt er mich hinauf in die Berge, ein letzter Blic zurück auf die malerische Altstadt von Ettlingen, noch einmal die Sicht aufs ferne Karlsruhe, dann verschwinden wir im Wald und stoßen bald auf eine Reihe eigenartiger Gräben und Hügel, die sich schnurgerade durchs Gelände ziehen. "Die Ettlinger Linie", sagt Martin. Im 18. Jahrhundert errichtet, sollte diese Befestigungsanlage die Franzosen am Vorrücken hindern, aus den Wällen ragten Palisaden aus Holz, davor standen in regelmäßigen Abständen Wachtürme. Das kann man sich mit etwas Fantasie vorstellen.