Bunte Heimat 4 Herbstziele, die nicht jeder kennt

Traumhafte Herbstwanderwege in Brandenburg, Thüringen, Baden-Württemberg und in der Pfalz ...

Rund 90 Milliarden Bäume wachsen in Deutschland – und sorgen im Herbst für eine Atmosphäre, die oft an den »Indian Summer« des amerikanischen Nordens erinnert. Etwa im Schwarzwald, der keineswegs nur aus den dunkelgrünen Weißtannen besteht, deretwegen er zu seinem Namen kam. Auf dem 288 Kilometer langen Westweg erlebt man ihn volle zwölf Tage lang im Herbstgewand und kommt von Pforzheim nach Basel. Zu viel am Stück? Dank Bus und Bahn lässt sich die Querung unseres größten Mittelgebirges problemlos häppchenweise machen (Planungstipps: schwarzwald-tourismus.info). Gleiches gilt für den Pfälzer Langstrecken-König: Auch hier lohnt es, zumindest einige Tage dem 185 Kilometer langen Weinsteig durch die Welt aus romantischen Weinbergen und tiefen Wäldern zu folgen – am besten zur Zeit der Rebenlese. Andere Genüsse locken im pilzreichen Naturjuwel Schorfheide in Brandenburgs Norden, und wer sehen möchte, wo der thüringische Adel im Herbst auf Pirsch ging, wandert an der historischen Jagdanlage Rieseneck vorbei.

Giulio Gröbert Zirka 20 Kilometer südlich von Jena lockt inmitten eines weitläufigen Waldgebiets ein europaweit einzigartiges Kulturdenkmal: die gut 400 Jahre alte Jagdanlage Rieseneck.

Saale-Holzland-Kreis – Jagdanlage Rieseneck

Erkunden lässt sich das barocke Schmuckstück mit seinen Pirschgräben und unterirdischen Gängen etwa bei einer Tour auf dem Rundwanderweg Jagdfieber (3 Std., 10,5 km, 200 Hm) mit Start am Chausseehaus Hummelshain. Ein zweites Highlight bildet dabei der Leubengrund, ein verträumtes Feuchtbiotop mit mehreren Fischteichen und fünf Mühlen.

Brandenburg – Pilze der Schorfheide

Die tiefen Wälder, tausenden Moore und über 200 Seen der Region Schorfheide im Norden von Brandenburg beherbergen eine außerordentlich reiche Flora und Fauna. Auch bei Pilzsammlern steht das Gebiet hoch im Kurs. Wer sich mit einem fachkundigen Guide auf die Suche nach Pfifferlingen, Maronen, Steinpilzen & Co machen möchte, nimmt etwa an einer rund zweistündigen Tour des NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle teil. Alle Termine: schorfheide-chorin-biosphaerenreservat.de

Pfalz – Auf dem Weinsteig

Mit über zehn Millionen Rebstöcken bildet die Pfalz nach Rheinhessen das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands. Ganz im Zeichen der edlen Tropfen steht der Pfälzer Weinsteig (11 Tage, 185 km, 6070 Hm) zwischen Bockenheim und Schweigen-Rechtenbach.

Dominik Ketz Im Herbst lässt sich das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands besonder schön entdecken.

Tipp für ein langes Wochenende: der Abschnitt von Bad Dürkheim nach St. Martin (3 Tage, 55 km, 1900 Hm). Es warten stolze Burgruinen, bizarre Felsen und charmante Winzerdörfer, am Kalmit geht es auf 673 Meter hinauf. Mehr Infos hier:

Schwäbische Alb – Im Streuobst-Paradies

Zwischen Alb und Neckar erstreckt sich eine der ausgedehntesten Streuobstlandschaften Europas. Zehn Premiumwanderwege leiten hindurch, zu den besten zählt der viereinhalbstündige Dreifürstensteig (13,5 km, 570 Hm) mit Start/Ziel an der Olgahöhe. Zwei der Glanzlichter: der Weitblick am Dreifürstenstein (854 m) sowie der Mössinger Bergrutsch, eines der bedeutendsten Geotope der Region. Mehr Tipps in der Region: fruechtetrauf-bw.de

Hannes Tell 10 tolle Wege verlaufen durch die ausgedehnteste Streuobstlandschaft Europas.

Diese und weitere Herbsttouren als PDF Download

Kompletten Artikel kaufen Die schönsten Herbsttouren aus Heft 10/2022 26 Tourentipps in den Alpen und Skandinavien Sie erhalten den kompletten Artikel (15 Seiten) als PDF 2,49 € Jetzt kaufen

Mehr: