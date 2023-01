Einmal rundherum um den Großraum Manchester – so einfach lässt sich der neue Fernwanderweg GM Ringway – Greater Manchester’s walking trail im Nordwesten Englands kurz und knapp beschreiben. In der längeren Version verspricht die 186 Meilen beziehungsweise 300 Kilometer lange Route durch die herrlich grüne britische Landschaft auch jede Menge Kulturerbe am Wegesrand: Museen, antike Monumente, Industriedenkmäler und vieles mehr. Alle Informationen zu sowie zu Kartenmaterial und Übernachtungsmöglichkeiten finden sich unter gmwalking.co.uk . Eine App soll bald folgen. Die insgesamt 20 Etappen stellen wir euch hier im Artikel schon mal kurz vor. Die gegen den Uhrzeigersinn verlaufende Strecke ist in vier große Abschnitte unterteilt, die jeweils aus fünf Tagesetappen bestehen:

Wie komme ich zum GM Ringway in Manchester?

Der gesamte Wanderweg ist so konzipiert, dass er für die Bewohner des gesamten Großraums Manchester erreichbar ist, da jede Etappe an einer Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel beginnt und endet – in den meisten Fällen an einer Bahn- oder Metrolink-Station. Darüber hinaus können viele der Etappen in noch kürzere Wanderungen aufgeteilt werden, indem man die Verkehrsmittel entlang des Weges nutzt. Auf den einzelnen Seiten jeder Etappe sind die Start- und Endpunkte aufgeführt und es wird angegeben, wie man diese mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann.