Tell-Trail Fernwanderweg im Herzen der Schweiz

Als 209 Kilometer langer Fernwanderweg führt der Tell Trail auf den Spuren des Freiheitskämpfers "Wilhelm Tell" durch die schöne Berglandschaft der Schweizer Region Luzern-Vierwaldstättersee. In acht Etappen (14.100 Hm im Aufstieg, 13.400 Hm im Abstieg, Entschärfung per Bergbahn möglich) geht es vom Tell-Denkmal in Altdorf vorbei an glitzernden Bergseen, durch historische Dörfer zu den "Big 6" der Zentralschweizer Berge: Fronalpstock, Rigi, Pilatus, Stanserhorn, Titlis und Brienzer Rothorn.

Die Wanderroute des Tell Trails im Überblick

Etappe 1: Von Altdorf nach Muotatal

ca. 22 Kilometer, 5,5 Stunden

Der erste Abschnitt des Tell Trails führt entlang der Via Suworow über den Chinzigpass. Dieser begeistert mit bizarren Felsformationen und dem Blick auf die Alpenkette im Chicer- und Hürital. Weiter geht es durch Wängital und entlang des Hüribachs ins Muotatal. (Strecke: 18km ohne Seilbahn & Busstrecke)

Etappe 2: Von Muotatal nach Brunnen

ca. 28 Kilometer, 5 Stunden

Zunächst geht es entlang des Muotataler Witzwanderwegs und der Standseilbahn ins autofreie Stoos. Nach einer kurzen Wanderung zur Talstation geht es über die Gratwanderung vom Klingenstock zum Fronalpstock. Hier kann man entweder per Sessellift, der Luftseilbahn oder zu Fuß ins Tal hinabgehen und anschließend durch den Morschacher Wald zu Brunnen an den Seen gelangen.

Etappe 3: Von Brunnen nach Rigi Kaltbad – Luzern

ca. 38 Kilometer, 5 Stunden

Die dritte Etappe begeistert mit tollen Panoramablicken. Die Seilbahn bringt euch auf den Urmiberg (1.395m), danach folgt eine fordernde Wanderung über den Gätterlipas. Vorbei am Aussichtspunkt Känzeli geht es nach Rigi Kaltbad. Mit der Zahnradbahn anschließend hinunter nach Vitznau und per Schiff weiter nach Luzern.

Etappe 4: Von Luzern-Pilatus nach Stans

ca. 27 Kilometer, 5 Stunden

Gestartet wird die vierte Etappe des Tell-Trails in Luzern. Mit dem Bus geht es dann nach Kriens, wo eine idyllische Wanderung durch den Chrienser Hohwald ansteht. Ab Fräkmünt werden die Wege rauer. Das Klimsenhorn wird umrundet bevor die Wanderung weiter über Serpentinen auf den Luzerner Hausberg Pilatus (2.128m) führt. Runter geht's wieder mit der Zahnradbahn und anschließend zum Etappenort Stans.

Etappe 5: Von Stans nach Engelberg

ca. 25 Kilometer, 6,5 Stunden

Die Cabrio-Bahn bringt Wanderer hoch auf das Stanserhorn (1.898m) mit einem tollen Panoramablick auf die Zentralschweiz. Danach folgt man dem Nidwaldner Höhenweg bis zum Storeggpass und wandert weiter vorbei am Lutersee, über Bocki und Untertrübsee nach Engelberg.

Etappe 6: Von Engelbert nach Älggialp

ca. 26 Kilometer, 6 Stunden

In Engelberg geht es mit der Seilbahn bis zum Trüebsee. Dort umsteigen auf die Sesselbahn zum Jochpass. Vom Engstlensee führt die Wanderung über de Spycherflüe nach Melchsee-Frutt. Weiter geht es am Hochstollen vorbei zum Seefeldsee. Durch das Naturschutzgebiet Zachster Seefeld geht es auf die Älggialp (1650m).

Etappe 7: Von Älggialp nach Lungern

ca. 18 Kilometer, 6 Stunden

Von der Hochebene der Älggialp führt die Wanderung durch kleine Wälder Richtung Brünigpass. Den Lungernsee mit seinem tükisblauen Wasser kann man schon von Weitem erkennen. Zu ihm gelangt man über schmale Pfade. Etappenziel ist dann das Dorf Lungern.

Etappe 8: Von Lungern zum Brienzer Rothorn

ca. 20 Kilometer, 5,5 Stunden

Gestartet wird auf der letzten Etappe im Dorf Lungern. Nach einem kurzen Fußmarsch erreicht man die Talstation der Lungern-Turren-Bahn wo man die Luftseilbahn hoch nach Turren nimmt. Von hier via Rückenegg nach Ziwscheneggzum, über den Eisee-Sattel zum Brienzer Rothorn (2.350m). Mit der Seilbahn geht es runter nach Schönenboden. Dort schließt der Fernwanderweg mit einer gemütlichen Wanderung durch den Ort ab.

