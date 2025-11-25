Schönster Wanderweg Deutschlands und steilster Weinberg Europas

Wer an die Moselregion zwischen Eifel und Hunsrück denkt, dem kommen abwechslungsreiche Landschaften, romantische Weinorte, ein beeindruckendes Flusstal und die Kraterseen der Eifel in den Sinn. Bei einem Urlaub im Ferienland Cochem kann man diese Urlaubsvielfalt hautnah erleben. Im Zentrum des Ferienlandes befindet sich die Stadt Cochem mit der über 1.000 Jahre alten Reichsburg (siehe Foto oben).

Wandern auf Moselsteig & Cochemer Ritterrunde Hier können Wanderer auf fünf unterschiedlich geprägten Moselsteig-Etappen die Natur und typische Weinorte entlang des Weges erkunden.

Der Qualitätsweg Cochemer Ritterrunde bietet fantastische Ausblicke und ein wunderbares Naturerlebnis. Dieser vom deutschen Wanderinstitut zertifizierte Premiumweg verbindet kulturhistorisch bedeutsame Aspekte wie die Ruine Winneburg, die Reichsburg sowie weitere städtische Elemente zu einem stimmigen Wandervergnügen. Der 16 Kilometer lange Weg lässt sich durch seine zwei Schlaufen bequem in zwei Wanderungen zu je 8 Kilometer unterteilen. Insgesamt hat der Weg 745 Meter Höhenunterschied, wer möchte, kann einen Teil davon mit dem Sessellift überwinden.

Weitere Superlative im Ferienland Cochem Auf seine Superlative ist das Ferienland besonders stolz: Es besitzt mit dem Tal der Wilden Endert etwa den schönsten Wanderweg Deutschlands, und am Calmont, einem über der Mosel ragenden Höhenzug, befindet sich die steilste Weinlage Europas:

Die Schöne Wilde Das Tal der Wilden Endert zählt zu den schönsten Wanderwegen Deutschlands. Das wildromantische Tal ist gut 20 Kilometer lang und führt durch eine Schlucht an einem Bach entlang vom Ausgangspunkt im Eifeldorf Ulmen hinab nach Cochem.

Marco Rothbrust



Grandioser Ausblick vom Calmont Der Gipfel des Calmont wiederum, ein über der Mosel ragender Höhenzug, zählt zu den bekanntesten Aussichtspunkten an der Mosel. Hier ist die steilste Weinlage Europas mit einer Hangneigung von teilweise über 65 Grad.

Auf den Spuren des Weins In den zahlreichen Weingütern der Region kann man erlesene Tropfen direkt beim Winzer verkosten und dort auch mehr über die Kunst der Weinherstellung erfahren. Die Weinproben finden in historischen Kellern, in urigen Weinstuben oder in modernen Vinotheken statt – die Übersicht mit 130 Adressen gibt es gratis bei der Tourist-Info.

MWVLW

Zahlreiche Feste und Veranstaltungen Einen Einblick in das moselländische Leben gewinnt man auch bei zahllosen Orts-, Weinlagen- und Winzerhoffesten sowie anderen festlichen Anlässen, die den Veranstaltungskalender vom Ferienland Cochem das ganze Jahr über füllen.

Neuer kostenloser Reiseführer Alle wichtigen Infos für einen perfekten Urlaub in der Region enthält ein neuer, 40-seitiger Reiseführer, es gibt ihn als gedruckte Pocket-Ausgabe bei der Tourist-Information Ferienland Cochem oder zum PDF-Download auf ferienland-cochem.de

Enthalten ist eine Panoramakarte der Region, sie bietet einen ersten Überblick. Aber auch die Winzerdörfer, Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten der Region sind aufgeführt. Dazu kommen Ausflugstipps für Tagestouren in die Eifel, den Hunsrück und an den Rhein.