Tegernsee – FC Bayern, Borussia Mönchengladbach Traditionsreich wie die Bierkultur in Oberbayern ist auch das Trainingslager des amtierenden deutschen Meisters am wunderschönen Tegernsee. Vom 15.bis 20.07 geht das Trainingslager des FC Bayern bevor die Müchener weiter nach Tokio reisen. Am Samstag, 15. Juli (18 Uhr), am Dienstag, 18. Juli (17:30 Uhr) und am Donnerstag, 20. Juli (10 Uhr) gibt es ein öffentliches Training.

Ebenfalls am Tegernsee bereitet sich die Borussia aus Gladbach unter Neutrainer Gerado Seoane auf die neue Saison vor. Bereits zum zehnten Mal haben sich die Fohlen für den Standort Rottach-Egern am Tegernsee entschieden. Während des Trainingslagers vom 23. bis 29.07. bestreitet der Tabellen 10. Der abgelaufenen Saison ein Testspiel gegen den FC Ingolstadt (26.07. – 18 Uhr) und ein Turnier gegen 1860 München und den VfB Stuttgart am 29.07Bayern 15.-20.7. "Uns werden dort wieder optimale Bedingungen erwarten und wir freuen uns sehr, dort sicherlich auch wieder den einen oder anderen Borussia-Fan anzutreffen." so Borussias Sportdirektor Roland Virkus.

Das beste Bier Deutschlands kommt vom Tegernsee, aber nicht nur deshalb lohnt sich ein Ausflug an die bayrische Riviera. Wandertouren gibt es hier ebenfalls en masse.

Bruneck – RB Leipzig, VfL Bochum Zwei Bundesligisten, die sich für die kommende Saison komplett unterschiedliche Ziele gesetzt haben, verbringen ihr Trainingslager im idyllischen Südtirol.

Bundesligist Nummer eins wäre gerne bald auch in der Bundesliga die Nummer 1. Die Rede ist vom zweifachen Pokalsieger aus Leipzig. Vom 20. bis 28.07. sind die Bullen im Falkensteiner Hotel Kronplatz untergekommen. Während der Zeit sind zwei Testspiele geplant, Termine und Gegner sind aber noch offen. Die Fanreise vom 25. bis 28.07. ist bereits ausverkauft.

Bundesligist Nummer zwei würde gerne in Liga 1 bleiben. Von tief im Weeeesten reist der VfL Bochum schon zum 3. Mal nach Bruneck zur Vorbereitung. Geplant sind in der Zeit zwei Testspiele am 26. Juli gegen Spezia Calcio (18 Uhr, Austragungsort offen) und am 29. Juli bei Parma Calcio (17 Uhr). Selbstverständlich dürfen Fans beim Training zuschauen.

Egal zu welcher Jahreszeit ist ein Trip nach Südtirol ein Volltreffer. Die ideale Wandertour findet ihr hier.

Hohe Tauern – Union Berlin, VfB Stuttgart Die Sommervorbereitung von Union Berlin ist picke packe voll. Zurecht, immerhin geht es in die allererste Champions-League Saison des Vereins. Ein kleines Trainingslager findet schon Anfang Juli in Bad Saarow statt, daraufhin folgen mehrere Testspiele, bis es vom 24.07.-02.08 nach Bramberg am Wildkogel geht. Fans können sich auf zwei weitere Testspiele der Eisernen während des Trainingslagers freuen. Trainingsbesuche gibt es für die Fans nur bei öffentlichen Einheiten, diese werden auf der Vereinswebseite veröffentlicht. Im Anschluss geht’s zurück an die Alte Försterei für ein weiteres Testspiel.

Nach einer langen und kräftezehrenden Saison des VfB Stuttgart haben sich alle, aber wirklich alle im Ländle eine kleine Verschnaufpause verdient. Chefcoach und Retter Sebastian Hoeneß hat die spielfreie Zeit genossen, freut sich aber schon wieder auf eine neue, erfolgreichere Saison mit seinem Team. Statt dem geplanten Japan-Trip geht es für die Schwaben überraschenderweise nicht ins Zillertal, sondern nach Neukirchen. Vom 17.-23-07 wird knallhart am Großvenediger trainiert, leider ohne Zuschauer. Anschließend geht es ganz nach dem Motto "Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg" zurück nach Canstatt.

Traumhafte Wandertoruen mit Blick auf den Großvenediger oder den Großen Geiger gibt es hier

Schruns – SC Freiburg Die Jungs vom SC Freiburg haben sich ein ganz besonders schönes Plätzchen für die Vorbereitung ausgesucht. In Montafon am Voralberg, mit Postkartenflair, läuft die Vorbereitung vom 20. bis 28.07. inklusive Testspiel gegen den VfL Wolfsburg. Eventuell jagt Erfolgscoach Streich seine Mannschaft mal einen Berg hoch während einer Trainingseinheit. Auswahl hätte er genug: Im Montafon treffen sich das Verwall, das Rätikon und die Silvretta. Fans sind beim Training gerne gesehen, jedoch nur bei den öffentlichen Einheiten, die tagesaktuell im Kalender auf der Webseite eingetragen werden.

Für welchen Berg ihr euch entscheidet, bleibt euch überlassen, eventuell ist hier eine Tour mit dabei.

Steinernes Meer – Bayer04 Leverkusen, 1.FC Köln Die Leverkusener schlagen ihr Trainingslager in Saarfelden auf, direkt am Ufer des Steinernen Meeres. Erholsamer und schöner als an einem Strand ist es hier alle mal, vor allem im Hotel Gut Brandlhof. Für die Werkself dauert der Aufenthalt vom 23. bis 28.07. bis es nach dann noch in die Heimat von Coach Xabi Alonso geht, für ein Vorbereitungsspiel gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Real Sociedad.

Einen Steinwurf weiter ist der Konkurrent, der auch in Deutschland nur eine S-Bahn Fahrt entfernt ist, die Jungs vom FC Kölle. Die Domkicker sind knapp eine Woche früher am Steinernem Meer, vom 13.-21-07 sind sie in Maria Alm im Eder Hotel untergebracht. "Es ist eine große Freude für uns, einen so tollen, bodenständigen, aber auch kreativ verrückten Verein bei uns betreuen zu dürfen. Seit Toni Polster ist der FC bei mir immer schon im Blickpunkt. Aktuell freue ich mich besonders, den Trainer kennenzulernen. Da kommt eine richtig positive Energie in unser Dorf" freut sich Sepp Schwaiger, Inhaber der Eder Hotels. Das Trainingslager ist traditionell immer gut besucht. Die Zeit der Einheiten werden via Social-Media veröffentlicht.

Der Name Maria Alm passt sehr gut in die Region, die vor Almhütten nur so sprudelt. Die passende Wandertour findet ihr hier.

Windischgarsten – Eintracht Frankfurt Die Eintracht aus Frankfurt begibt sich schon zum fünften Mal nach Windischgarsten. Das ruhige Örtchen liegt südlich von Linz und östlich von Salzburg. Der neue Cheftrainer Dino Topmüller beginnt seine Vorbereitung mit dem Leistungstest und einigen Testspielen in Hessen unter dem Motto "Eintracht in der Region", ehe es nach Österreich geht. Vom 23. bis 29.07. gastieren sie im Hotel Dilly, das auch schon die TSG Hoffenheim und Union Berlin beherbergte.

Windischgarsten und Umgebung ist im Vergleich zu anderen Trainingslager-Regionen weniger überlaufen. Daher werdet ihr auf einer dieser wunderschönen Touren vermutlich ganz allein das Bergpanorama genießen können.

Innsbruck – VfL Wolfsburg, FC Heidenheim Rund um Innsbruck bereiten sich zwei Bundesligisten auf die Saison vor. Der eine will wieder zurück ins internationale Geschäft, der andere ist neu dabei. Der VfL Wolfsburg ist westlich untergebracht in Seefeld, der FC Heidenheim östlich in Mils. Ob die Vereine Scouts zu Trainingseinheiten der Konkurrenz schickt, ist möglich, immerhin ist das direkt die Partie am 1. Spieltag.

Die Kovac Elf ist in dieser Vorbereitung sehr ambitioniert. So absolvieren sie gleich zwei Trainingslager. In Seefeld sind sie vom 17.-22-07. Am 29.07. gibt es ein Vorbereitungsspiel gegen den RC Lens ehe es vom 31.07.-04. 08. nach Donaueschingen zum zweiten Trainingslager geht. Fans sind immer gerne gesehen während den Trainingslagern.

Auch der Neu-Bundesligist, der überraschend dramatisch am letzten Spieltag 2. Liga. Meister wurde, hat gleich zwei Trainingslager in den Bergen geplant, vom 07. bis 15.07. sind die Heidenheimer in Natz-Schabs. Vom 25.07.01.08. dann in Mils.

Mit Innsbruck im Zentrum gibt es eine riesige Auswahl an Outdoorerlebnissen, dass man es fast verpasst, die ebenso schöne Stadt zu erkunden. Wie wäre es mit einem Ausflug auf "Innsbrucks sanften Riesen"oder auf die schroffen Felsgipfel des Kalkgögel? Hier findet ihr definitiv eine passende Tour für euch.

Schladming – FSV Mainz 05, FC Augsburg Noch näher während der Vorbereitung sind sich der Mainz05 und der FC Augsburg. Beide haben sich Schladming in der Steiermark für ihr Trainingslager ausgesucht, wechseln sich aber ab. Umgeben von einem unwirklichen Alpenpanorama, sind die Augsburger vom 15. bis 23.07. vor Ort. Die Mainzer gastieren vom 26.07. bis 02.08. in Schladming.

Bei den 05ern wird es jeden Tag ein öffentliches Training geben. Es ist auch, wie in den vergangenen Jahren, ein Fanabend mit allen Fans vor Ort und der Mannschaft geplant.

Die Augsburger haben für ihre Fans eine Fanreise mit unterschiedlichen Aktivitäten geplant, mit exklusiven Abdenprogramm. Geplant ist die Reise vom 15. bis 18.07, somit können die Anhänger das Testspiel in Kufstein gegen Besiktas Istanbul mitverfolgen als auch die Partie gegen den FC Kufstein am 18. 07.

Kitzbühel – TSG Hoffenheim Wie auch schon letzte Saison verbringt die TSG aus Hoffenheim ihr Trainingslager wieder in Kitzbühel. Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo trainiert vom 15.bis 22.07 im Herzen Tirols. Die Trainingseinheiten um 10:30 Uhr und 16 Uhr werden alle öffentlich zugänglich sein.

Eine Woche später findet dann noch zu Hause in Sinsheim ein Vorbereitungsspiel gegen Glasgow Rangers statt.

Auf dem 76km langen KAT, dem Kitzbüheler Alpen Trail gibt es viele verschiedene Möglichkeiten seine Tour zu planen. Bei diesen drei Varianten ist für jeden etwas dabei, egal ob ambitionert oder familienfreundlich.

Zillertal – Werder Bremen Der Tabaellen 13. der Vorsaison Werder Bremen reist zum 12. Mal ins Zillertal. Aufenthaltsort wird Zell-Gerlos vom 12.bis 19.07. sein. "Es ist immer wieder schön die Profi-Mannschaft des SV Werder Bremen bei uns begrüßen zu dürfen. Gerade für die Fans ist der Aufenthalt im Zillertal mit Sicherheit eins der Highlights in der Vorbereitungszeit", so Ronald Felder, Geschäftsführer der Zillertal Tourismus GmbH. Fans sind beim Training erlaubt.

Wandertouren bietet das Zillertal zur Genüge. Die perfekte Tour findet ihr hier.

Herxheim – SV Darmstadt Das nördlichste Trainingslager aller Bundesligisten bezieht der Aufsteiger aus Darmstadt. Knapp eine Stunde vom eigenen Stadion entfernt bereiten sich die Lilien in Herxheim an der Grenze zwischen der Pfalz und Baden vor. Geplant war eigentlich ein Trainingslager Ende Juni in Lautenbach. Die Darmstädter absolvieren ihre Vorbereitung vom 22.bis 30.07. Fans können sich nicht nur auf öffentliche Trainingseinheiten einstellen, sondern auch auf einen Grillabend mit der Mannschaft.