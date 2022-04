Genusstouren im Seenland Velodrom Salzburger Seenland

Die hügelige Landschaft um die vier Seen Mattsee, Obertrumersee, Grabensee und Wallersee lässt die Herzen von Radfahrern einen Gang höherschlagen. Somit bildet die Aussicht auf das Alpenvorland den schönen Rahmen für sportliche Ausflüge in das Salzburger Seenland...

Österreichs schönste Radwege & MTB-Regionen im Überblick

In die Pedale treten und die pure Freiheit spüren. Mit der Sonne im Rücken und den malerischen Landschaften im Blick bietet das Salzburger Seenland abwechslungsreiche Fahrradrouten. Vorbei an Seen und Wiesen, durch schattige Wälder hinauf auf den Hügel – am Ende wird jeder der 600 zurückgelegten Kilometer mit einem unvergesslichen Ausblick auf das alpine Bergpanorama belohnt. Herzstücke dieser Radregion: die Trumer Seen Route und die Wallersee Runde.

Salzburger Seenland Tourismus / Norbert Eisele-Hein Die Route ist stets gut ausgeschildert.

Spektakuläre Ausblicke bietet zum Beispiel die 3-Seen-Runde auf 28 Kilometern: die Trumer Seen Route. Vom Parkplatz Nord in Mattsee geht es mit Blick auf den Obertrumer See nach Obertrum, Seeham und Perwang. Entlang des naturbelassenen Grabensees führt der Weg an idyllischen Weilern über ein gotisches Kleinod – der Filialkirche – zum romantischen Ort Mattsee.

Tourenübersicht:

Radfahrerfreundliche Unterkünfte, E-Bike-Verleih und Ladestationen sorgen für einen reibungslosen Aktivurlaub. Sieben Servicestationen mit E-Bike- und Radverleih sowie 20 E-Bike-Ladestationen, die über das gesamte Radwegenetz verteilt sind, stehen unterstützend bereit. Auch kulinarisch bleiben hier keine Wünsche offen. Vor allem die fangfrischen Fische sollte man in einem der traditionellen Wirtshäuser oder gemütlichen Restaurants neben der regionalen Hausmannskost unbedingt probieren.

Salzburger Seenland Tourismus Der Mattsee zählt zu einer der wärmsten Badeseen in ganz Salzburg.

Spezielle Angebote & Pauschalen für das Velodrom Salzburger Seenland hier