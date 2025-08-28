Alpen: Roadtrip im Van durch die Alpenregion

Den Auftakt macht der Watzmann (2713 m), der das Berchtesgadener Land dominiert. Biker genießen atemberaubende Blicke auf seine 1800 Meter hohe Ostwand etwa auf der Fahrt zur Gotzenalm (5,5 Std., 34 km, 1713 Hm). Die Basis für Gipfeltouren bildet das Watzmannhaus (1930 m), insgesamt fünf Wege führen hinauf (3,5 bis 5,5 Std.). Rund tausend Meter höher ragt der Großglockner (3798 m) auf, Österreichs Gipfelkönig. Als leichteste Aufstiegsroute gilt der Normalweg (1800 Hm) über die Cortina Marketing Erzherzog-Johann-Hütte (3454 m) und die Glocknerscharte – als geführte Zweitagestour ist das luftige Abenteuer auch für Hochtourneulinge machbar.

Berchtesgaden (S und 1) – 217 km – Heiligenblut (2) – 116 km – Cortina d’Ampezzo (3) – 217 km – Garmisch-Partenkirchen (4)