Alpen: Roadtrip im Van durch die Alpenregion

Den Auftakt macht der Watzmann (2713 m), der das Berchtesgadener Land dominiert. Biker genießen atemberaubende Blicke auf seine 1800 Meter hohe Ostwand etwa auf der Fahrt zur Gotzenalm (5,5 Std., 34 km, 1713 Hm). Die Basis für Gipfeltouren bildet das Watzmannhaus (1930 m), insgesamt fünf Wege führen hinauf (3,5 bis 5,5 Std.). Rund tausend Meter höher ragt der Großglockner (3798 m) auf, Österreichs Gipfelkönig. Als leichteste Aufstiegsroute gilt der Normalweg (1800 Hm) über die Cortina Marketing Erzherzog-Johann-Hütte (3454 m) und die Glocknerscharte – als geführte Zweitagestour ist das luftige Abenteuer auch für Hochtourneulinge machbar.
Berchtesgaden (S und 1) – 217 km – Heiligenblut (2) – 116 km – Cortina d’Ampezzo (3) – 217 km – Garmisch-Partenkirchen (4)
Markante Wahrzeichen
Reines Genusswandern ist dagegen an den Drei Zinnen (2999 m) angesagt, wenn man sie auf einer dreistündigen Tour von der Auronzo-Hütte aus umrundet. Und zum krönenden Abschluss geht es dann noch zu Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze (2962 m). Den mit 21 Kilometern längsten, aber technisch einfachsten Zustieg von Garmisch-Partenkirchen durch das Reintal verteilt man besser auf zwei Tage.