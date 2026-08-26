Verlängere den Sommer: 9 Gründe für einen Herbsturlaub in Kärnten

Während anderswo die Nebelschwaden aufziehen, dreht der Süden Österreichs im Herbst noch einmal richtig auf. In Kärnten bedeutet das: goldenes Licht, das die Berge verzaubert, und ein mildes Klima, das zu Abenteuern einlädt. Die letzten warmen Tage des Jahres lassen sich hier besonders gut verbringen: beim Wandern auf sonnigen Almen mit Einkehrschwung, bei einer Radtour entlang glasklarer Seen oder bei purem Genuss auf einer Seeterrasse mit den Spezialitäten der Alpen-Adria-Küche. Der Herbst in Kärnten ist ein Fest für alle Sinne – eine letzte, intensive Umarmung des Sommers, bevor der Winter kommt.
Das kannst du in Kärnten erleben
Entspannt unterwegs auf den Slow Trails Kärnten
Wer das Wandern lieber langsam angehen und sich von der Landschaft mit dem atemberaubenden Blicken auf das schöne Berg-See-Panorama inspirieren lassen möchte, findet mit den 20 Kärntner Slow Trails genau das richtige. Die entspannten Wanderwege in der Nähe der Seen sind maximal zehn Kilometer lang und mit nicht mehr als 300 Höhenmetern angelegt. Mehr Infos zu den einzelnen Slow Trails findet ihr hier.
Den Kärntner Herbst mit dem Rad erkunden
Eine abwechslungreiche Radtour in Österreichs südlichstem Bundesland ist die „Kärnten Seen-Schleife“. Die 420 Kilometer lange Runde gleicht einer liegenden Acht und führt abwechselnd an 20 Seen und entlang den Flussufern von Gail und Drau zu idyllischen Aussichtsplätzen. Mehr Infos zur Route und den einzelnen Etappen unter kaernten.at/seenschleife.
Zu den besonders beliebten Radrouten in Kärnten zählt außerdem der 510 Kilometer lange Drauradweg, der in sechs gemütlichen Tagesetappen Kärnten von West nach Ost, entlang des Hauptflusses Drau, durchquert. Dabei geht es von von den weltbekannten Drei Zinnen bei Toblach in die Sonnenstadt Lienz, vom Flussjuwel Obere Drau in die Kulturstadt Spittal, vom quirligen Villach in den Landschaftsgarten des Rosentals weiter ins verträumte Jauntal und über die Grenzstädte Lavamünd und Dravograd bis man schließlich Varaždin erreicht.
Wer grenzenlos Radfahren möchte, dem empfiehlt sich der Alpe Adria Radweg. Von Salzburg beginnend geht es eine Woche quer durch Kärnten und mit Grado in Italien als Ziel.
Besondere Erlebnisse zu Wasser
Hin und wieder sollte man die Welt mit neuen Augen sehen! Oder anders gesagt: Zum Schwimmen und Planschen allein sind Kärntens warme Badeseen viel zu schade. Wie wäre es mit einer Stand-up-Paddle Tour am Wörthersee?
Wer’s lieber ruhiger angehen möchte, wird den Wörthersee vielleicht als Yoga-Hotspot lieben. Schon vom Genussfloß am Weissensee gehört? Dabei werden besondere Naturerlebnisse mit heimischer Kulinarik verbunden. Das Paddeln in den Everglades am Faaker See oder das Buchtenwandern per Ruderboot am Millstätter See bringen hingegen Romantiker zum Schwärmen.
Weitere Infos auch unter Urlaub am See in Kärnten.
Wandern auf dem Nockberge Trail
Er ist Österreichs erster online buchbare Ganzjahres-Trail und begeistert im Winter als Skitour und im Sommer und Herbst als Wanderroute. Dabei führt der Nockberge-Trail über saftig grüne Almen, durch schattige Zirbenwälder, auf atemberaubend aussichtsreichen Kämmen, von einem Gipfel zum nächsten. Der Start befindet sich dabei im Norden am Katschberg und führt in acht bezaubernden Wandertagen quer durch den UNESCO Biosphärenpark Kärntner Nockberge bis zum Ziel in Seeboden am Millstätter See im Süden. Zu den Highlights entlang des rund 125 Kilometer langen Weitwanderweges zählen der Unesco Biosphärenpark Nockberge, die Möglichkeit zahlreiche, bis zu 2.500 Meter hohe Gipfel zu besteigen sowie schier grenzenlose Ausblicke. Weitere Infos außerdem unter nockberge-trail.com
Vom Gletscher ans Meer mit dem Alpe Adria Trail
Der Alpe-Adria-Trail verbindet die drei Regionen Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien auf insgesamt 43 Etappen und circa 750 Kilometer. Der Weitwanderweg führt vom Fuße des höchsten Berges Österreichs, dem Großglockner, durch die schönsten Kärntner Berg- und Seegebiete und ohne große Umwege in die Nähe des Kreuzungspunktes der drei Länder Österreich, Italien, Slowenien und weiter bis zur Adria nach Muggia. Es müssen aber nicht alle 43 Etappen sein: der Trail lässt sich hervorragend auch in einzelnen Tagesetappen erobern. Mehr zum Alpe Adria Trail unter alpe-adria-trail.com
Entdeckungsreise auf 13 Flussetappen: Draupaddelweg
Kärntens längster und größter Fluss, die Drau, durchzieht Österreichs südlichstes Bundesland wie ein geschwungenes, grünes Band. Neben den Radfahrern zeigen sich auch immer mehr Paddler im Kajak oder Kanadier sowie Stand-Up-Paddler vom Naherholungsfluss begeistert. Zurück zum bzw. zu den Startpunkten der einzelnen Abschnitte geht es einfach und schnell mit dem angebotenen Shuttle-Dienst des mobilen Drau Paddel Centers oder im Oberen Drautal ganz einfach mit der Bahn. Mehr Infos auch unter draupaddelweg.com
Mountainbike & Flow Country Trails
Die längste Mountainbike Strecke Europas (15 Kilometer) befindet sich in Bad Kleinkirchheim. Außerdem stehen Mountainbikern in Kärnten nicht weniger als 3000 legalisierte Mountainbike-Kilometer u.a. in Südkärnten, in den Gailtaler und Karnischen Alpen oder in der Region Villach zur Verfügung. Österreichweit einzigartig und neu seit 2020 ist das Angebot "Flow Trails Kärnten": Eine Bikecard, mit welcher der perfekte Urlaub – von der nachhaltigen Anreise über Gepäcktransport, Unterkünfte und Shuttledienst – garantiert ist. Mit der "Flow Trail Card2" können rund 30 Flow Trails in fünf Mountainbike-Hotspots (Bikeparks Nassfeld, Weissensee, Turracher Höhe, Bad Kleinkirchheim, Petzen) von Mai bis Oktober genutzt werden.
Roadtrip auf den Alpenstraßen
Sie zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Österreichs und verbindet die beiden Bundesländer Kärnten und Salzburg: die Großglockner Hochalpenstraße. Doch sie ist nicht die einzige Panoramastraße Kärntens, die ihre Besucher begeistert. Auch Nockalmstraße, Villacher Alpenstraße, Malta Hochalmstraße und Goldeck Panoramastraße sind für Naturliebhaber und Wanderer immer einen Ausflug wert. Mehr Infos zu den Panoramastraßen von Kärnten findet ihr hier.
Badehäuser und Thermen: Herbst-Wellness in Kärnten
Für Erholungssuchende wartet in Kärnten eine breite Palette an Wohlfühl- und Entspannungsmöglichkeiten. Heilendes Thermalwasser, Abwehrkräfte stärkende Saunen und Badehäuser mit traumhaften Ausblicken auf die Kärntner Berge- und Seenlandschaft lassen den Alltagsstress vergessen. Bis spät in den Herbst hinein ist Schwimmen in den Kärntner Seen noch gut möglich und sind die Temperaturen doch mal zu kalt, schaffen beheizte Seebäder bei diversen Hotels für eine wohlige Wassertemperatur. Auch zahlreiche Wellnesshotels mit tollen Spa-Bereichen und See-Saunen direkt am See laden zum Entspannen ein.
In der Region Bad Kleinkirchheim stehen gleich zwei Thermen zum Entspannen zur Auswahl. Das Thermal Römerbad bietet auf 12.000 Quadratmetern Platz, um Körper und Geist zu verwöhnen. Auf drei Ebenen warten mehr als zehn verschiedene Saunen. In der Therme St. Kathrein finden Familien die größte Indoor-Wasserfläche Kärntens und die längste Rutsche aller Kärntner Thermen. Weiter gilt die Kärnten Therme in Villach als die modernste Erlebniswelt im Süden Österreichs: Mit Wettrutschen in der Wasserwelt, Sportbecken, Kinderbereich und großzügigen SPA-Angeboten.
Ganzjährigen Badegenuss bietet das Badehaus am Millstätter See. Direkt am Wasser gelegen bietet das Badehaus einen einzigartigen Blick auf die traumhafte Naturkulisse und die umliegende Bergwelt. Auch im Werzer’s Badehaus in Pörtschach am Wörthersee lassen sich die Herbsttage am See besonders angenehm erleben. Sowohl für die hoteleigenen Gäste wie auch für Day Spa Besucher täglich geöffnet. Das Badehaus direkt am Ostufer des Klopeiner Sees lockt mit 5 Saunen, einem Soledampfbad, einer Eventsauna sowie einem Outdoor Infinity Pool.
Unser Spartipp: Die Kärnten Card
Möchtest du noch mehr aus deinem Herbsturlaub herausholen? Dann ist die Kärnten Card dein idealer Begleiter. Sie verschafft dir freien Eintritt zu über 120 Ausflugszielen in der ganzen Region – von Bergbahnen und Panoramastraßen über Schifffahrten bis hin zu Museen. Gerade im Herbst lohnt sich die Karte doppelt: In der Nachsaison bekommst du sie für eine Woche schon für 52 Euro (Erwachsene) bzw. 27 Euro (Kinder). Alle weiteren Infos findest du direkt auf kaerntencard.at