Verlängere den Sommer: 9 Gründe für einen Herbsturlaub in Kärnten

Eine abwechslungreiche Radtour in Österreichs südlichstem Bundesland ist die „Kärnten Seen-Schleife“. Die 420 Kilometer lange Runde gleicht einer liegenden Acht und führt abwechselnd an 20 Seen und entlang den Flussufern von Gail und Drau zu idyllischen Aussichtsplätzen. Mehr Infos zur Route und den einzelnen Etappen unter kaernten.at/seenschleife.

Zu den besonders beliebten Radrouten in Kärnten zählt außerdem der 510 Kilometer lange Drauradweg, der in sechs gemütlichen Tagesetappen Kärnten von West nach Ost, entlang des Hauptflusses Drau, durchquert. Dabei geht es von von den weltbekannten Drei Zinnen bei Toblach in die Sonnenstadt Lienz, vom Flussjuwel Obere Drau in die Kulturstadt Spittal, vom quirligen Villach in den Landschaftsgarten des Rosentals weiter ins verträumte Jauntal und über die Grenzstädte Lavamünd und Dravograd bis man schließlich Varaždin erreicht.

Wer grenzenlos Radfahren möchte, dem empfiehlt sich der Alpe Adria Radweg. Von Salzburg beginnend geht es eine Woche quer durch Kärnten und mit Grado in Italien als Ziel.