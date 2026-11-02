Westen für die Übergangszeit - Frühling & Herbst

Kunstfasern, eingewoben in eine (Körper-)Wärme reflektierende Schicht, blocken auch bei der Oreus Vest von Mountain Equipment Kälte und zornigen Frost. Die innovative Weste glänzt außerdem durch ein Wärme-Gewichts-Verhältnis auf dem Niveau hochwertiger Daunenjacken (230 g, 300 €).

Günstigere Alternative von Mountain Equipment: die Superflux Vest bestens geeignet für Touren mit kleinem Gepäck