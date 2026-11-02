Westen für die Übergangszeit - Frühling & Herbst

Für die Jacke ist es zu warm, aber ganz ohne wird es gleich kalt? Auf dem Fahrrad könntest du einen leichten Windschutz gebrauchen? – Dann schau dir die hier von uns gecheckten Westen an. Für die ungemütliche Übergangszeit im Frühling oder Herbst eignen sich solch ärmellose Isojacken sehr gut. Sie bieten zum einen wichtigen Schutz für Brust, Nacken und Hals und außerdem viel Flexibilität aufgrund der Armfreiheit. Außerdem schwitzt man bei höheren Temperaturen oder anstrengenden Aktivitäten nicht so stark unter den Achseln, wie mit einer Jacke.
Wir zeigen euch verschiedene Westen für Wanderungen, Radtouren, die Gipfelrast oder zum Joggen bei kühler Witterung ...
Die besten Westen
Rab Microlight Weste
Die 2026 überarbeitete Microlight Weste von Rab besticht weiter mit alten Stärken. Sie ist winddicht, stark wasserabweisend, klein verpackbar und wärmt hervorragend. Die Daune dieser Rab-Weste wird durch das neue Kammerdesign noch besser verteilt. Außerdem besteht sie aus komplett recyceltem Material. (298 g, 190€ UVP)
Nordisk Alto 2.0
Leicht, leichter, Nordisk Alto: Nur 120 Gramm wiegt der Westenfloh, der fröstelnde Winterwanderer und Skitourengeherinnen mit fluffiger Gänsedaune hoher Güte umkuschelt (Fillpower: 900+ cuin). Das federleichte Toray Ripstop-Nylon ist reißfest und dennoch extrem leicht. Die beiden Fronttaschen nehmen Kleinkram auf, eine fungiert zugleich als Packsack – die Alto 2.0 Ultralight Down Vest lässt sich problemlos in ihrer eigenen Tasche verstauen. Mit elastischen Abschlüssen an Saum und Armöffnungen lässt sie sich gut anpassen (UVP: 299,95 €).
Patagonia Down Sweater Vest
Klassiker neu designt: Die Patagonia Down Sweater Weste ist leicht (ca. 250g), winddicht und der perfekte Kälteschutz für fast alle Einsätze. Nachhaltig produziert aus recyceltem Ripstop-Nylon Außenmaterial und einer Isolierung aus 800er Daune, die nach dem Responsible Down Standard zertifiziert ist. Wer sich für diese Weste entscheidet, zeigt somit sein Engagement für bessere Tierschutzpraktiken in der Daunen-Lieferkette. Preis: 220 Euro – bestellbar im Partnershop.
Auch als Damenversion verfügbar.
Dynafit Speed Insulation Weste
Du liebst das flauschige Tragegefühl von Daunenwesten? Bevorzugst aber eine unempfindliche Synthetikisolierung? Dann kommt die Dynafit Speed Insulation Weste wie gerufen. Dank Füllung aus Synthetik-Daune liegt sie kuschelig-weich an und wärmt selbst bei Nässe – vor allem auf sportlichen Touren (255 g, 180 €).
Vaude Sesvenna Weste
Vaude gilt (schon fast) als Synonym für Nachhaltigkeit. Was sich auch bei der Sesvenna-Weste zeigt, besteht doch die Primaloft-Füllung ebenso wie die winddichte, wasserabweisende Außenhülle aus Bluesign-zertifizierten Stoffen. Und die Imprägnierung? Die Weste kommt natürlich ohne PFC aus und gibt es bei Amazon in vielen Farben und Größen schon ab 73€ (Gewicht: 280 g).
Ortovox Piz Vial Vest
Dicke SwissWool-Wattierung, verlängerter Rücken, hochgezogener Kragen – wer die Ortovox Piz Vial Vest überzieht, muss auch grimmige Kälte nicht fürchten. Zu den weiteren Pluspunkten zählen das geschmeidige, winddichte und wasserabweisende Außenmaterial sowie hochgesetzte Taschen (235 g, 280 €).
Grüezi Bag Lightful DownWool Vest
Wer eine kuschelig warme Weste mit Kapuze sucht, sollte mal einen Blick auf die derzeit reduzierte Lightful DownWool Weste von Grüezi Bag werfen. Die Füllung dieser Weste vereint die enorme Wärmeleistung von Daune mit den feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften von Schafwolle. Sie sorgt dafür, dass die Daune sogar bei nasskalter Witterung noch wärmt, anstatt zu verklumpen. (285 g, 250 € UVP).
Carinthia TLG Vest
Ebenfalls mit Kapuze kommt die Kunstfaser-Weste G-Loft TLG Vest von Carinthia. Dank ausgeklügelter Bodymapping-Technologie ohne störende Zwischennähte wärmt sie den Körper in kälteempfindlichen Zonen besonders gut. Preis: ca. 220 Euro.
Mammut Sender IN Vest
Die Sender In Vest von Mammut ist eine Isolationsweste aus 50% industriellen Seilresten und 50% recyceltem PET, die dich beim Wandern und Bergsteigen zuverlässig wärmt, Feuchtigkeit ableitet und vor leichtem Regen und Schnee schützt. Der verlängerte Rücken wärmt auch deinen Hintern angenehm. Allerdings ist die Weste etwas steif, auch am Kragen, und mit etwa 450 Gramm nicht besonders leicht – beim Packmaß lässt sie sich zwar im Rucksack verstauen, aber kompakt ist anders. Für Touren bei Temperaturen zwischen ca. 10 bis -10 Grad ist sie optimal. Preis: 190 € (günstiger hier)
Mountain Equipment Oreus Vest
Kunstfasern, eingewoben in eine (Körper-)Wärme reflektierende Schicht, blocken auch bei der Oreus Vest von Mountain Equipment Kälte und zornigen Frost. Die innovative Weste glänzt außerdem durch ein Wärme-Gewichts-Verhältnis auf dem Niveau hochwertiger Daunenjacken (230 g, 300 €).
Günstigere Alternative von Mountain Equipment: die Superflux Vest bestens geeignet für Touren mit kleinem Gepäck