Wie zwei Wochen Urlaub: Diese fünf Alpen-Trips wirken Wunder - Erholung am Wochenende

Auf dem Hoch-Tirol-Trail gelangen Bergwanderer ohne große alpine Schwierigkeiten vom Südtiroler Ahrntal in den Nationalpark Hohe Tauern – vis à vis mit eisgepanzerten 3000ern. Der Anspruch des Trails variiert von Etappe zu Etappe. Das erste Teilstück ist ohne alpine Kenntnisse machbar, was auch an den gut ausgebauten und beschilderten Wegen liegt. Die zweite Etappe verlangt etwas Einsatz an einem kurzen mit Seilen gesicherten Stück. Die lange Strecke bergab zur Clarahütte ist nicht immer leicht zu finden und führt teilweise über große Felsen. Wanderer benötigen hier etwas Trittsicherheit und Kondition, genauso wie beim möglichen Abstecher zum Ahrner Kopf. Die dritte Etappe von der Clarahütte bis Prägraten birgt wiederum keine großen Schwierigkeiten.