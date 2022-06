Adrenalinkick auf der Balearen-Insel 10 ausgefallene Abenteuer auf Mallorca

Klippenspringen

Kurz innehalten und dann den Absprung wagen: Nur wenige Augenblicke im Leben stecken so voll Adrenalin wie das Gefühl des freien Falls. Vom Süden über den Osten bis in den Norden macht Mallorcas diese unvergesslichen Sekunden zur Realität. Das Abenteuer startet in den Buchten Cala Llombards, Sa Barca, Cala San Vicenç oder La Victoria. Hier bietet die felsige Küste die ideale Kulisse für mutige Klippenspringer. Urlauber saugen den Blick auf das offene Meer tief auf, bevor der Sprung ins türkisblaue Wasser folgt. Sicherheit steht natürlich an oberster Stelle und so weisen spezielle Kennzeichnungen auf die überwachten Abschnitte zum Klippenspringen hin.