Transit-Risiko Golfregion: Was Reisende jetzt wissen müssen

Was bedeutet "Reisewarnung des Auswärtigen Amtes" generell?

Von Reisen wird ausdrücklich abgeraten. Wer bereits vor Ort ist, wird in der Regel zur Ausreise aufgefordert, sofern das möglich und vertretbar ist. Auch der Reiseweg kann relevant sein. Eine Reisewarnung erfolgt bei massiven Sicherheitsrisiken, wie Kriegen, Bürgerkriegen oder akuten Terrorgefahren.Reisewarnungen sind keine "Einreiseverbote". Flüge können weiterhin stattfinden und Grenzen können offen sein – trotzdem stuft das Auswärtige Amt das Risiko als besonders hoch ein.Für die Planung kann das Folgen haben: Airlines ändern Routen, es kann zu Ausfällen kommen. Zudem können Reiseversicherungen und Stornoregeln je nach Vertrag unterschiedlich reagieren.