Transit-Risiko Golfregion: Was Reisende jetzt wissen müssen

Viele Outdoor-Fernreisen starten mit einem Zwischenstopp über die großen Drehkreuze in der Golfregion. Genau dieser Reiseweg rückt jetzt in den Fokus: Aktuelle Reisewarnungen und Sicherheitshinweise gelten nämlich nicht nur für den Aufenthalt in den betroffenen Ländern, sondern können auch Umsteigeverbindungen an deren Flughäfen einschließen. Dies hat der Deutsche Reiseverband (DRV) nach Rücksprache mit dem Auswärtigen Amt klargestellt.
Diese Transitflughäfen nutzen viele Fernreisende gerade auf Routen Richtung Australien, Neuseeland oder in den Himalaya (z.B. Nepal). Dort sind Umstiege häufig, vor allem über:
- Doha (Katar)
- Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)
- Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)
Wer hier nur umsteigt, kann also von Flugplanänderungen oder Ausfällen betroffen sein, selbst wenn das eigentliche Reiseziel als sicher gilt.
Was das praktisch für deine Planung bedeutet
- Prüfe nicht nur dein Zielland: Wirf vor dem Abflug einen genauen Blick auf die offiziellen Reisehinweise für dein Transitland und den Umsteigeflughafen. Laut Auswärtigem Amt könne eine weitere Eskalation in Nahost derzeit nicht ausgeschlossen werden.
- Rechne mit kurzfristigen Änderungen: Je nach Sicherheitslage kann es zu Umleitungen, längeren Flugzeiten oder geänderten Anschlussflügen kommen. Das kann deine Pläne für Tourstarts, Permits oder gebuchte Guides durcheinanderbringen.
- Plane Puffer und kenne Alternativen: Lass bei Anschlussflügen lieber etwas mehr Zeit. Es kann auch sinnvoll sein, eine alternative Route (z.B. über Drehkreuze in Europa oder Asien) im Hinterkopf zu haben, auch wenn sie teurer ist.
Reisewarnungen sind keine "Einreiseverbote". Flüge können weiterhin stattfinden und Grenzen können offen sein – trotzdem stuft das Auswärtige Amt das Risiko als besonders hoch ein.
Für die Planung kann das Folgen haben: Airlines ändern Routen, es kann zu Ausfällen kommen. Zudem können Reiseversicherungen und Stornoregeln je nach Vertrag unterschiedlich reagieren.
Alle aktuellen Reisewarnungen im Überblick hier