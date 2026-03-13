Diese 10 Schmetterlinge wirken wie aus einer anderen Welt

Merkmale: Der Totenkopfschwärmer macht einen angsteinflößenden Eindruck: Er ist einer unserer größten heimischen Schmetterlinge mit einer Flügelspannweite von bis zu 13 Zentimetern. Sein pelziger Körper ist bis zu sechs Zentimeter lang, das gestreifte Ende ähnelt der einer Hornisse und ein schwarz-gelber Totenkopf prangt auf seiner Oberseite. Kein Wunder, dass er als unheilbringend galt. So kennzeichnet er zum Beispiel im Roman „Das Schweigen der Lämmer“ das Böse und ziert die Titelseite des Buchs. Aufgrund des dicken Schmetterlingskörpers müssen schon die Raupen sehr groß werden. Sie fressen sich in wenigen Wochen dick und werden imposante 13 Zentimeter lang.

Vorkommen: Totenkopfschwärmer leben an sonnigen und trockenen Orten in offenen und verbuschten Landschaften. Heimisch sind sie in Afrika südlich der Sahara und an südlichen Küsten des Mittelmeers. Als Wanderfalter fliegen sie im Sommer bis nach Nordeuropa und halten sich in niederen Höhenlagen auf. Honig gibt ihnen die Energie, lange Strecken über Meere und Gebirge zurück zu legen. Da die Raupen hauptsächlich Kartoffelpflanzen fressen, besiedelt die Art in Mitteleuropa fast ausschließlich Kartoffelfelder. In den kalten Monaten überwintern sie als Puppe in selbst gegrabenen Erdhöhlen.

Besonderheiten: Mit ihren breiten und stabilen Saugrüssel durchstechen die Falter Bienenwaben, um Honig und Nektar raus zu saugen. Die Bienen greifen nicht an, da sich die Falter durch ihren Geruch tarnen. Außerdem schützt ihre dicke Körperhülle vor Stichen und das Gift macht ihnen nur wenig aus. Lange dachte man, seine Pfeifgeräusche würden die Bienen besänftigen. Das Pfeifen dient allerdings der Abwehr und ist einzigartig unter den Schwärmern.