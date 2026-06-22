So wird outdoor-magazin.com deine Nummer 1 für Themen rund ums Wanderrn

Du möchtest unsere Tests, Touren-Tipps und Ratgeber von outdoor-magazin.com künftig häufiger in deiner Google-Suche sehen? Google hat eine neue Funktion eingeführt, die dir mehr Kontrolle darüber gibt, was in der Suche – konkret: in den Schlagzeilen – erscheint. Mit wenigen Klicks kannst du outdoor-magazin.com als bevorzugte Quelle festlegen – und damit unabhängigen Outdoor-Journalismus unterstützen.
Was sind "Bevorzugte Quellen" bei Google?"Bevorzugte Quellen" ist eine Funktion bei Google, mit der du festlegen kannst, welche Webseiten in der Suche häufiger und prominenter angezeigt werden. Ist outdoor-magazin.com als bevorzugte Quelle markiert, taucht die Webseite im Bereich "Schlagzeilen" oder "Top Stories" der Google-Suche öfter auf oder wird in einer eigenen Rubrik wie "Aus deinen Quellen" hervorgehoben.
Mit den bevorzugten Quellen kannst du Google aktiv mitteilen, welche Websites du in deinen Suchergebnissen häufiger sehen möchtest. Seiten, die du als Favorit markierst, tauchen prominenter in Google News und im Bereich "Schlagzeilen" in der normalen Google-Suche auf. Andere Quellen verschwinden dabei nicht – du behältst also weiterhin den vollen Überblick.
Warum outdoor-magazin.com als bevorzugte Quelle festlegen?
Als Outdoor-Fan kennst du das: Du suchst nach Tests für die beste Wanderausrüstung, die schönsten Touren oder nützliche Campingtipps – und musst dich durch unzählige Suchergebnisse kämpfen. Mit outdoor-magazin.com als bevorzugter Quelle sorgst du dafür, dass unsere unabhängigen Tests, Kaufberatungen und News direkt oben erscheinen.
Das ist eine einfache Möglichkeit für dich, einerseits mehr Kontrolle über deine News-Quellen zu übernehmen und gleichzeitig Verlage und Medienhäuser wie uns kostenlos zu unterstützen.
So legst du outdoor-magazin.com als bevorzugte Quelle fest:
Der schnellste Weg: Direktlink
Der einfachste Weg führt über einen Direktlink. Klicke einfach auf diesen Link:
Setze einfach das Häkchen bei outdoor-magazin.com und bestätige mit "Zur Google Suche" – fertig!
Voraussetzung ist ein persönliches Google-Konto, und du musst bei Google angemeldet und eingeloggt sein.
Alternative: Über die Google-Einstellungen (Desktop)
- Öffne die Google-Startseite und melde dich sich mit deinem Google-Konto an
- Klicke auf dein Profilbild rechts oben
- Wähle "Einstellungen" und dann "Sucheinstellungen"
- Navigiere zu "Personalisierung der Google-Suche" und dann zu "Quelleneinstellungen"
- Gebe im Textfeld "outdoor-magazin.com" ein
- Setze den Haken bei outdoor-magazin.com und bestätige
Über die Google-App (Smartphone)
- Öffne die Google-App und tippe rechts oben auf dein Profilbild. Wähle "Personalisierung der Suche" und aktiviere "Personalisierte Empfehlungen". Unter "Interessen verwalten" kannst du Themen und Quellen hinzufügen oder entfernen.
- Tippe auf "Quelleneinstellungen"
- Suche nach "outdoor-magazin.com" und setze den Haken
Über die Google-Suche
- Gebe einen beliebigen Begriff in die Google-Suche ein, zu dem Nachrichten-Inhalte zu erwarten sind – etwa "Wander News". Etwas weiter unten in den Suchergebnissen finden Sie die Kategorie "Schlagzeilen". Bei Klick auf das kleine Stern-Symbol daneben öffnet sich ein Suchfeld für Webseiten.
- Tippe dort "outdoor-magazin.com" in das Suchfeld ein und setze den Haken – fertig!
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