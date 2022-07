Unser Guide zur Kajakwahl So wählst du das richtige Kajak

Faltboot

Wenn du vor allem auf großen, eher ruhigen Gewässern paddelst, es dich nicht aufs Meer zieht, aber du ausgedehnte Touren, auch gerne für mehrere Tage, magst und du keine große Garage/Garten und kein eigenes Auto hast, empfehlen wir dir ein Faltboot: Nicht jeder kann (oder will) ein über vier Meter langes Kajak lagern oder auf dem Autodach transportieren. In diesem Fall bieten sich Faltboote an. Traditionell aus Holz und Gummihaut, gibt es sie heute auch mit Aluminiumgestängen und kombiniert als Hybrid zwischen Falt­ und Luftboot. Zum Beispiel von Triton ab etwa 2400 Euro. Erhältlich bei faltboot.de