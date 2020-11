13 Fotografie-Tipps So gelingt das perfekte Outdoor-Foto

Gute Bilder entstehen selten rein zufällig. Mit diesen Tipps zur Gestaltung setzt du jedes Outdoor-Motiv gekonnt in Szene. Die 3 wichtigsten Tipps hier:

1. Randfigur

Das Hauptmotiv sollte sich nicht in der Bildmitte befinden, das wirkt langweilig. Noch mehr Spannung erzeugst Du, wenn das Model sich nicht frontal auf die Kamera zubewegt, sondern diagonal auf die Bildmitte.

2. Linienführung

Nichts wirkt haltloser als ein Bild ohne Linien. Flüsse, Zäune, Schneisen, Pfade und Berggrate, die schräg durchs Bild laufen. Sie vermitteln Tiefe, teilen das Bild auf, sorgen für Ordnung und geben den Augen Halt.

3.Tageszeit

Warmes Licht und lange Schatten zaubern eine sehr reizvol­le, warme Atmos­phäre ins Bild. Wer sie einfangen will, muss früh raus: Das beste Licht gibt's morgens und abends (Stichwort: Goldene und Blaue Stunde). Mittags hat die Kamera dafür Pause.

Weitere Tipps für gute Outdoor-Fotos:

Auf Augenhöhe

Portraits gelingen dann besonders gut, wenn sich der Fotograf auf einer Augenhöhe mit seinem »Model« befindet. Das gilt vor allem für Kinder, Hunde und andere Tiere, für die man in die Hocke gehen oder sich auf den Boden legen sollte. Die Gesichtserkennung vieler Smartphones stellt automatisch die Augen scharf – übrigens auch bei Hunden.

Die Frosch- und Vogelperspektive

Aber: Nicht nur aus Augenhöhe fotografieren, das wirkt auf Dauer langweilig. Ruhig öfter auch mal außergewöhnliche Perspektiven versuchen: Hinhocken reicht dazu meist nicht. Lege dich besser gleich auf den Boden oder klettere auf eine Anhöhe, einen Felsblock oder Baum. Dadurch gerät die spätere Präsentation deutlich abwechslungsreicher.

Vordergrund macht Bild gesund

So lautet eine alte Fotografenregel. Allerdings müssen es nicht immer Blumen sein, auch Steine, Moospolster, Totholz, ein Bachlauf, Wegweiser oder Teil des Zeltes verleihen Landschaftsaufnahmen Tiefe. Der Vordergrund sollte dabei entweder komplett scharf sein – oder richtig unscharf. Eine nur leichte Unschärfe wirkt schnell fehlerhaft.

Der goldene Schnitt

Bezeichnet die Segmentierung des Bildes mittels zweier vertikaler und horizontaler Linien. Das Hauptmotiv platziert man am besten im Schnittpunkt zweier Linien, den Horizont an der oberen Linie. So wirkt ein Foto besonders harmonisch.

Schlechtes Wetter ausnutzen

Farbe ins Bild bringen

Mut zur Farbe! Vor allem bei trübem Wetter oder Regen wirken bunte Jacken und farbige Zelte oder Rucksäcke Wunder. Also: Beim nächs­ten Einkauf sind Schwarz und Olivgrün tabu!

Mit der Schärfe spielen

Mit ungewöhnlicher Schärfeverteilung bringst du Spannung ins Bild. So kannst du etwa mal nur den Wegweiser scharf stellen und die Wanderer dahinter unscharf lassen.

Raus aus der Mitte

Befindet sich das Hauptmotiv in der Bildmitte, wirkt das Foto oft langweilig. Positioniere es daher nach Möglichkeit außerhalb des Zentrums, jedoch nie an den Rand gedrängt. Ideal: Teile das Bild gedanklich horizontal und vertikal in drei Teile und lege das Hauptmotiv an einen der vier Kreuzungspunkte dieser imaginären Trennlinien.

Linienführung

Suche dein Motiv gezielt nach Linien ab. Das können Wege, auf dem Boden liegende Baumstämme, Bachläufe, Felsstrukturen, Bergsilhouetten und vieles mehr sein. Im Idealfall lenkt eine dieser Linien das Auge des Betrachters direkt auf das Hauptmotiv, etwa eine Person, Hütte oder ein Zelt, zu oder verschwindet in einer der vier Bildecken

Tageszeit

Die schönsten Fotos entstehen selten zur Mittagszeit. Das grelle, vor allem im Sommer steil von oben kommende Licht, verursacht flaue, wenig dreidimensional wirkende Bilder ohne Tiefe. Die ideale Fotozeit herrscht daher in den Morgen- und Abendstunden – wenn die Sonne lange Schatten wirft. Zwischen 11 und 15 Uhr sollte der Auslöser ruhen.

